أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة

ولاء خنيزي

الكثير من المصريين يأملون في أداء فريضة الحج هذا العام، ويترقبون بفارغ الصبر إعلان نتائج القرعة للفوز بفرصة الانضمام إلى حجاج الجمعيات الأهلية، فالحج يمثل بالنسبة لهم رحلة روحية سامية وتجربة إيمانية فريدة فالحج ركنٌ عظيم من أركان الإسلام يجتمع فيه الخشوع الروحي مع السعي الجسدي في رحلة إيمانية فريدة لمن استطاع إليها سبيلًا، وهو موسم يجتمع فيه المسلمون من شتى بقاع الأرض على اختلاف لغاتهم وأوطانهم، ليقفوا على صعيدٍ واحد يلبّون نداء الخالق عز وجل، وفي السطور التالية سنذكر أسعار برامج حج الجمعيات وكذا طريقة الاستعلام عن حج القرعة.

أسعار برامج حج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الأسعار الرسمية لبرامج حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، وجاءت التكلفة وفق ثلاثة مستويات، حيث بلغ سعر المستوى الأول خمس نجوم في ساحة الحرم أربعمئة وخمسة عشر ألف جنيه شامل الوجبات، بينما جاء المستوى الثاني بمئتين واثنين وستين ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث فبلغ مئتين وثمانية وعشرين ألف جنيه شامل الوجبات.

إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج ألف وأربعمئة وسبعة وأربعين هجريًا ألفين وستة وعشرين ميلاديًا، حيث جرت القرعة لاختيار اثني عشر ألف حاج، وهي الحصة المخصصة للجمعيات الأهلية هذا العام بقرار من اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد تقدم أكثر من ستة وثلاثين ألف مواطن ومواطنة عبر البوابة الموحدة للحج.

الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

تتيح البوابة المصرية الموحدة للحج خدمة الاستعلام عن أسماء الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية، وعددهم اثنا عشر ألف حاج من أعضاء الجمعيات، ويمكن الاطلاع على النتيجة إلكترونيًا سواء تم التقديم عبر الإنترنت أو من خلال الجمعية الأهلية باتباع الخطوات الآتية:

  • كتابة الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقمًا باللغة الإنجليزية من دون مسافات.
  • إدخال رقم المصنع المكوّن من حرفين باللغة الإنجليزية وأرقام والموجود أسفل الصورة في البطاقة الشخصية من دون مسافات.
  • نقل رمز التحقق الظاهر على الشاشة بدقة ومن دون مسافات.
  • الضغط على زر بحث.
  • نتيجة الاستعلام تظهر بإحدى الصيغ الآتية:

     مبروك فوزك بفرصة حج أو مدرج بقائمة احتياطي القرعة

      لم تصبك القرعة العشوائية

  • وللتأكد من ظهور الصفحة بشكل كامل يمكن الضغط على الثلاث نقاط أعلى يمين الشاشة ثم اختيار open in external browser، أو تفعيل خيار desktop siteلتظهر الصفحة كما تبدو على شاشة الكمبيوتر وبكامل تفاصيلها.
