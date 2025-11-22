بعد الإعلان رسميًا.. رابط وخطوات الاستعلام عن الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية 2026

رابط وخطوات الاستعلام عن الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية .. في خطوة انتظرها آلاف المتقدمين لموسم الحج، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رسميًا نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026، وذلك عقب إجراء القرعة الإلكترونية صباح السبت 22 نوفمبر 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

مع بدء ظهور النتائج، بدأ المواطنون البحث عن رابط وخطوات الاستعلام عن الفائزين، بالإضافة إلى أسعار برامج الحج والفئات الممنوعة من التقدم والأوراق المطلوبة.

يُعد حج الجمعيات الأهلية أحد أهم مسارات الحج المدعمة التي توفرها الدولة سنويًا، لما يتميز به من تنظيم دقيق، ومستويات إقامة متنوعة تتناسب مع إمكانيات المواطنين، إلى جانب الرقابة الحكومية على الخدمات المقدمة لضمان رحلة حج آمنة وميسرة.

رابط الاستعلام عن الفائزين في حج الجمعيات الأهلية 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 عبر بوابة الحج المصرية، وذلك لضمان وصول النتائج لجميع المتقدمين بسهولة وشفافية.

ويمكن الدخول إلى رابط الاستعلام عن الفائزين من خلال بوابة الحج المصرية عبر الرابط المخصص من هنـــــــــا.

يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الرقمنة وتقديم خدمات حكومية سريعة وآمنة للمواطنين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026

وفرت وزارة التضامن إجراءات بسيطة للتحقق من نتيجة القرعة بمجرد اعتمادها بشكل رسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الحج المصرية عبر الرابط من هـــنــــا.

اختيار خدمة الاستعلام عن طلب حج الجمعيات.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم في الخانة المخصصة.

إدخال الكود الظاهر على صفحة التقديم لضمان التحقق الأمني.

الضغط على زر بحث لعرض النتيجة.

وبمجرد تنفيذ هذه الخطوات، تظهر النتيجة مباشرة على الشاشة، مع جميع التفاصيل المتعلقة بقبول الطلب واسم المحافظة التابع لها المتقدم.

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الأسعار الرسمية لبرامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة مستويات الإقامة والخدمات التي سيُقدّمها المشرفون للحجاج خلال الرحلة. وجاءت الأسعار وفقًا للضوابط المالية المنظمة للموسم على النحو الآتي:

المستوى الأول: 415 ألف جنيه.

المستوى الثاني: 262 ألف جنيه.

المستوى الثالث: 228 ألف جنيه.

وتأتي هذه الأسعار متوافقة مع مستويات الإقامة والخدمات المقدمة، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، إلى جانب خدمات التنقل والتغذية والإشراف الطبي والإداري.

الفئات الممنوعة من التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2026

وفقًا لتعليمات وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة، تم تحديد عدد من الفئات التي يُمنع قبول طلباتها في قرعة حج الجمعيات الأهلية، وذلك حفاظًا على الصحة والسلامة العامة، وتشمل:

أصحاب الأمراض المزمنة التي تمنع السفر أو قد تُشكّل خطورة على حياة المريض أثناء أداء المناسك.

من سبق لهم أداء فريضة الحج من قبل، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في الحج لأول مرة.

غير المقيمين داخل نطاق المحافظة التي تم التقديم من خلالها، لضمان العدالة بين جميع المتقدمين.

هذه الضوابط تأتي لضمان اختيار المستحقين وفق المعايير المعلنة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

المستندات المطلوبة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية

تطلب وزارة التضامن الاجتماعي تقديم مجموعة من المستندات الأساسية عند التقدم لحج الجمعيات الأهلية، لضمان اكتمال البيانات والتحقق من أهلية المتقدم. وتشمل المستندات:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

شهادة طبية معتمدة توضح الحالة الصحية العامة للمتقدم.

شهادة التطعيم ضد الالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية.

إيصال سداد مقدم الحجز.

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

تُعد هذه المستندات ضرورية لاستكمال إجراءات التسجيل ومراجعتها قبل إعلان النتائج النهائية.

يأتي إعلان نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير أداء فريضة الحج للراغبين، عبر نظام شفاف يعتمد على القرعة الإلكترونية، إضافة إلى طرح برامج متنوعة بأسعار تنافسية تتناسب مع إمكانيات المواطنين.

كما تواصل الوزارة تقديم الدعم والتيسيرات لضمان رحلة حج آمنة ومنظمة لجميع الفائزين.