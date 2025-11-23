التضامن: نحرص على توفير أعلى درجات الدعم والمتابعة لحجاج الجمعيات

قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم بوزارة التضامن الاجتماعي والرئيس التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إن اشتراطات موسم حج 2026 تسير في معظمها وفق تعليمات العام الماضي، مع تشديد خاص على الجوانب الصحية حرصًا على سلامة الحجاج.

وأوضح «عبد الموجود»، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة اكسترا نيوز، أن الوزارة تولي هذا العام اهتمامًا أكبر بالحالات الصحية الحساسة، حيث سيخضع جميع الفائزين بالقرعة إلى كشف طبي شامل وإصدار شهادة طبية معتمدة لكل حاج، إلى جانب تسجيلهم على البوابة الموحدة للحج لمتابعتهم طوال فترة أداء المناسك، مع استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات ميدانية لمتابعة الحالات.

وأشار إلى وجود عدد من الحالات المرضية غير المسموح بسفرها حفاظًا على حياتها، ومنها: «أمراض التليف الكبدي المتأخر، والفشل الكلوي الذي يتطلب غسيلًا دوريًا، وأمراض القلب المتقدمة، والسمنة المفرطة، والزهايمر والصرع، بالإضافة إلى السيدات الحوامل في الأشهر الأخيرة».

وفيما يتعلق بتقديم التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم، أكد «عبد الموجود» أن هذا العام شهد فرصة أعلى للفوز بالقرعة لهذه الفئات، بالإضافة إلى توفير غرف مخصصة لهم في الفنادق داخل الأراضي المقدسة، إلى جانب كراسي متحركة ومرافقين لمن يحتاج، حيث أتاحت الوزارة تسجيل حتى مرافقين اثنين بنفس نسب الفوز المعتمدة، مؤكدا على حرص الوزارة على توفير أعلى درجات الدعم والمتابعة للحجاج لضمان أداء المناسك في أجواء آمنة وميسرة.