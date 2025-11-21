التضامن تجري القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية.. غدا

تجرى وزارة التضامن الاجتماعي القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م غدا السبت الموافق 22 نوفمبر.

تشهد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م غدا السبت الموافق 22 نوفمبر.

إعلان النتائج النهائية للقرعة

وأكدت الوزيرة انه سيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

وتجرى القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية، التي خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم لهذا الموسم ما يزيد على 36 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

ومن المقرر أن تشهد مراسم إجراء القرعة إعلان أسعار برامج الحج المتعددة التي تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج، وذلك عقب نجاحها في اتمام كافة إجراءات التعاقد على الخدمات بالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة الأسبوع الماضي خلال مؤتمر ومعرض الحج الذي أقيم في جدة الأسبوع الماضي.