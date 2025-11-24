قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حياتى اتحولت لكابوس.. والدة الصغيرة أيسل ضحية الاعتداء في حمام السباحة : السجن مش كفاية

يمنى عبد الظاهر

روت سامية كامل، والدة الطفلة أيسل عمرو، تفاصيل المأساة التي تعرّضت لها ابنتها داخل حمام سباحة بإحدى القرى السياحية في العين السخنة عام 2023.

وكتبت الأم، في منشور لها عبر حسابها على "فيسبوك" مش عارفه ابتدى منين بس دى أيسل بنتى الجميله اللى كل حاجه في شخصيتها رائعه كان كل هدفها في الحياه تطلع دكتورة وتدرس الطب في المانيا وبعدين تعمل مركز طبى للناس الغلابه هى بنوته شاطره اوى وحافظه القرآن وخطها رائع ومثقفه ومؤدبه اوى وبتحب صحابها واهلها وعندها هدف فى حياتها نفسها تحققه.

وتابعت : بنتى طفلة عندها 7 سنوات كانت بتشيل معايا مسئوليه فى كل حاجة فى البيت احن واحدة في العالم ايه ذنبها عملت ايه فى حياتها 
أنا مش عارفه استوعب انها تموت على ايد إنسان عديم التربيه حياتى كلها اتحولت لكابوس في لحظه ايسل ماتت يوم 17/8/2023 واللى تسبب فى وفاتها طالب عديم النخوة.

وكشفت الأم" أن ابنتها كانت تلعب في حمام السباحة بصحبة إحدى صديقاتها، بينما كانت تراقبهما، لكنها اضطرت للابتعاد لدقائق بعد طلب شقيقتها دخول الحمام.

واضافت والدة الطفلة أيسل: استغل المتهم وجوده في حمام السباحة، وجذب الطفلة أسفل المياه، واعتدى عليها، مما أدى إلى توقف قلبها لتفارق الحياة في حادثة وصفتها بأنها غيرت مصير الأسرة بالكامل.

واستكملت بعد عامين من الواقعة، حكمت المحكمة بمعاقبة الطفل المتهم بالسجن 15 عامًا في اتهامه بالاعتداء على بنتى وإنهاء حياتها، حيث اعتبرت العقوبة غير كافية لما وقع.

وناشدت والدة "أيسل" الرئيس السيسي والجهات المختصة، بتعديل قانون الأحداث لتكن الأحكام رادعة خاصة عندما تتعلق الجرائم بالاعتداء على الأطفال، ويكون الحكم بالإعدام شنقًا.

وقالت: “سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن بكلم حضرتك كأب أرجوك حضرتك حاول بأي وسيلة في تعديل قانون الأحداث على الأقل في القضايا اللي زي أيسل”.

اختتمت الأم رسالتها أنها ستواصل السعي لاسترداد حق طفلتها، ومجددة مناشدتها للقيادة السياسية والنائب العام لتحقيق العدالة.

