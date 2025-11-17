حملة موسعة من البيئة لحصر طيور البجع بطريق العين السخنة

قال الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل، إن استمرار الجهود الميدانية لحماية الحياة البرية في محافظة السويس، وذلك عقب تنفيذ فرع جهاز شؤون البيئة بالسويس حملة تفتيش موسعة على طريق العين السخنة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحملة جاءت استجابة لتوجيهات الدكتورة منال عوض، القائم بأعمال وزير البيئة، بعد رصد حالات لوجود طيور البجع داخل عدد من المحال بهدف جذب الزبائن، وأسفرت الحملة في يومها الثاني عن مصادرة بجعتين بالتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، نظرًا لأن اقتناء الكائنات البرية أو عرضها دون تصريح يُعد مخالفة صريحة للقانون.

وأوضح أن البجع من الطيور المهاجرة التي تمر عبر مصر في مواسم محددة، ولها دور بيئي مهم في الحفاظ على التوازن الطبيعي، خصوصًا في السيطرة على الحشرات وضمان سلامة النظم البيئية المائية في البحيرات والشواطئ.