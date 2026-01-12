ليفربول يستضيف بارنسلي في دور الـ64 بكأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي منافسه بارنسلي مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات دور ال64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل ليفربول المباراة بكامل تشكيله بعد السقوط في تعادل سلبي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول ضد بارنسلي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD

ويرغب سلوت المدير الفني لفريق ليفربول لتحقيق الفوز والتأهل لدور ال32 من كأس الاتحاد لذلك سيلعب المباراة بنفس التشكيل المعتاد مع إجراء تغييرات طفيفة على بعض المراكز.

غيابات فريق ليفربول

ويغيب عن صفوف فريق ليفربول ضد بارنسلي كلا من محمد صلاح لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر بجانب كونور برادلي بسبب إصابة الركبة ويمتد غيابه لنهاية الموسم.

وابتعد واتارو إندو وجايدن دانس وألكسندر إيزاك عن صفوف ليفربول بسبب الإصابة.