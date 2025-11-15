بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

تعرض الفنان أحمد سعد، صباح اليوم السبت، لحادث سير مروع بطريق العين السخنة أثناء توجهه لإحياء حفل غنائي، بعد ساعات قليلة من مشاركته في حفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة بمنطقة الأهرامات.

وقد أثار الحادث حالة من القلق بين جمهوره وزملائه الفنانين، وسط متابعة دقيقة من نقيب المهن الموسيقية والفنانين المقربين منه.

متابعة نقيب المهن الموسيقية

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تطورات الحالة الصحية لأحمد سعد، مؤكداً أنه يتابع الوضع عن كثب.

وأضاف في بيان رسمي أنه على تواصل مستمر مع شقيق الفنان، عمرو سعد، للاطمئنان على صحة أحمد سعد.

وأوضح مصطفى كامل أن الفحوصات الطبية تركز على منطقة الظهر والفقرات بعد فتح جميع الوسائد الهوائية في السيارة خلال الحادث، متمنياً للفنان الشفاء العاجل والعودة السريعة لجمهوره ومحبيه.

تصريحات شقيق أحمد سعد

نشر الفنان عمرو سعد، شقيق أحمد، منشوراً على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أكد فيه صعوبة التواصل مع الإعلاميين والزملاء في الوقت الحالي، وشكر الجمهور على اهتمامهم الكبير، موضحاً أن أحمد سعد سيظل تحت الرعاية الطبية لحين الاطمئنان الكامل على حالته الصحية.

ووجه أيضا الفنان رامي صبري، رسالة للفنان أحمد سعد عبر حسابه على انستجرام: “ألف سلامة عليك يا أحمد قدر الله وما شاء فعل الحمد لله إنك بخير”.

حفل الزفاف قبل الحادث

قبل وقوع الحادث، كان أحمد سعد قد أحيا حفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة بمنطقة الأهرامات، حيث أضفى الحفل أجواء من البهجة والفرح بحضوره وإحيائه الحفل بالغناء.



وشاركت الإعلامية بوسي شلبي صوراً وفيديوهات من الحفل على حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، أظهرت الفنان وهو يؤدي أغانيه وسط حضور عدد كبير من الفنانين البارزين، منهم المخرج رامي إمام، ليلى علوي، شريف منير، ومحمد عادل إمام.

آخر أعمال أحمد سعد الفنية

كان آخر إنتاجات أحمد سعد الفنية، ألبومه الجديد «بيستهبل»، الذي تم طرحه بطريقة مبتكرة على مرحلتين:

الجزء الأول: صدر منتصف يوليو وضم مجموعة متنوعة من الأغاني مثل "بيستهبل"، "بطة"، وديو مع شقيقه عمرو بعنوان "أخويا"، بالإضافة إلى أغنية "تاني" بمشاركة النجمة روبي.

الجزء الثاني: تم طرحه بعد أسبوع من الجزء الأول واحتوى على خمس أغنيات إضافية منها "بلونة"، "شفتشي"، "اتحسدنا"، و"اتك اتك". وبرزت أغنية "اتحسدنا" بطابعها المختلف وكلماتها الساخرة، فيما اختتم الألبوم بأغنية "حبيبي ياه ياه" التي جمعته بالثنائي مروان موسى وعفروتو.

ردود فعل الجمهور والفنانين

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع خبر حادث أحمد سعد، معربين عن قلقهم وتمنياتهم له بالشفاء العاجل، كما عبّر عدد من الفنانين عن دعمهم الكامل للفنان خلال هذه الأزمة الصحية، مؤكدين على متابعته بشكل مستمر حتى الاطمئنان على صحته.