قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس نقل عام في الوادي الجديد إلى 38 حالة.. أسماء
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس
من يواجه الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر؟
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي صبري يوجه رسالة لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أحمد سعد
أحمد سعد
سارة عبد الله

وجه الفنان رامي صبري، رسالة للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير على طريق العين السخنة.

وكتب رامي صبري عبر حسابه على انستجرام: “ألف سلامة عليك يا أحمد قدر الله وما شاء فعل الحمد لله إنك بخير”.

رامي صبري على انستجرام

وتعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة خلال الساعات الماضية، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت زوجته علياء بسيوني ، أن أحمد سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون أي سرعة زائدة بعد إحياء حفل زفاف أمس بالقاهرة، وتم نقله حاليًا إلى أحد المستشفيات ويتواجد معه شقيقه عمرو سعد.

وأكدت زوجة أحمد سعد أن الفنان سيغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وتألق الفنان أحمد سعد، في حفله الغنائي الذي أحياه مساء الخميس الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، وشهد حضور جماهيري ضخم من الجاليات العربية في مختلف دول أوروبا.

وقدم الفنان أحمد سعد، خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته، أبرزها: وسع وسع، اليوم الحلو ده، تاني، عليكي عيون، اختياراتي، ألف مرة، مكسرات، إضافة إلى أغنية أخويا ده.

الفنان أحمد سعد الفنان رامي صبري رامي صبري انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

اسامه نبيه

أسامة نبيه يكشف عن نبوءة لـ محمد صبري تحققت بعد 5 أيام

ترشيحاتنا

القهوة

ماذا يحدث عند تناول فنجانين من القهوة السوداء؟

البيض

هل نغسل البيض قبل تخزينه في الثلاجة؟.. خبيرة تغذية تحذر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي.. هل شرب القهوة مضر لمرضى القلب؟

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد