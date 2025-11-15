قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس نقل عام في الوادي الجديد إلى 38 حالة.. أسماء
3 عقبات.. القيد يهدد صفقة سوبر بـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس
من يواجه الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر؟
مقـ.ـتولا أم مقهورا.. كواليس مصرع مهندس مسن صفعه شاب أمام ابنته بالهرم
مصر في الصدارة.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن
عاوز أهدي بينكم.. رامي صبري يوجه رسالة لـ رنا سماحة وطليقها
ترامب يخفض جمارك لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز لضبط الأسعار
قيد الدراسة.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي ونجم سوبر
تأجيل إستئناف قضية الطفل ياسين إلى جلسة الثلاثاء 18 نوفمبر
أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني
فن وثقافة

فريدة سيف النصر تغيب عن دراما رمضان لسوء حالتها النفسية

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
سارة عبد الله

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، أنها لن تخوض سباق رمضان 2026، بسبب سوء حالتها النفسية.

وكتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "على فكرة ناس على الخاص بتقولي مش عايزين نحرجك..بس لو جالك شغل هاتشتغلي".

وتابعت:"حبايبي أنا صادقة مع نفسي ومع اللي حواليا..ماليش نفس لحاجه..مثلا أنا بتعلم أكون قد كلمتي ولكن كله نصيب، بحب العوضي جدا وكان ممكن أبقى معاه في كلاي، نصيبي بقي..ربنا يوفقه ياااااارب. وكمان حسين المنياوي مع النجمة التونسية الكبيرة هند صبري..ست الحسن نصيبي. كده..والحمد لله".

وأضافت:"كنت دائما بأعاني من إنى مش عارفه أخرج أي شخصية عملتها بسهولة، لكن المرة دي مش عارفة أدخل بروحي لأي شخصية روحي مش موافقة تنسي حاليا، وأنا اتعودت ما اكذبش على حد ولا نفسي ومن عشقي لشغلي ولكن مش هكون صادقة..برغم إني في أشد الحاجة للخروج من جوه نفسي..لكن نصيب والحمد لله على كل اللي يجيبه أنا راضية لكن غصب عني راح مني غالي أوي لا يعوض".

واختتمت: “حبيت أشكر المحترم المنتج الفني أستاذ هاني عبد الله اللي عملت معاه عملة نادرة..والحقيقة هو العملة النادرة دي شكرا لاهتمامه وأدبه وأخلاقه العالية وسامحني مش قادرة حتى أعتذر واتناقش ما فينيش نفس ومعنديش نفس..نصيبي كده..ياااارب بالتوفيق...للكل.. قدر الله وماشاء فعل..شكرا”.

الفنانة فريدة سيف النصر سباق رمضان 2026

