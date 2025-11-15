قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باليوم والساعة .. مواعيد مباريات منتخب مصر للمحليين في كأس العرب والقنوات الناقلة
تحول تاريخي.. مشروع قرار أمريكي يضع إسرائيل أمام خيار الدولة الفلسطينية
وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المنشآت الطبية
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
فن وثقافة

نجوى كرم تحيي حفل رأس السنة مع وائل كفوري في دبي

سعيد فراج

تستعد الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية مع الفنان وائل كفوري، يوم 31 ديسمبر المقبل، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بوستر حفل نجوى كرم ووائل كفوري 

جولة نجوى كرم في قطر والإمارات

وتُواصل نجوى كرم لقاء الجماهير العربية في جولتها الغنائية، إذ تلتقي جمهورها في دولة قطر مساء 28 نوفمبر 2025 على مسرح المياسة – مركز قطر الوطني للمؤتمرات، قبل أن تختتم عامها بحفلٍ ضخم تستقبل فيه العام الجديد2026  إلى جانب النجم اللبناني وائل كفوري في Arena – Festival City  بدبي، في ليلةٍ يُتوقّع أن تجمع محبّي النجمين من مختلف الدول العربية، للاحتفال بقدوم عامٍ جديد على أنغام الفرح والموسيقى.

ألبوم نجوى كرم 

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم باقي أغنيات ألبومها الجديد، الذي أعطته عنوان "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لتُكمل بذلك الصورة الكاملة لألبوم متنوّع يبرز تجدد اختياراتها الفنية بنضوج واضح.

أغاني ألبوم نجوى كرم 

وتعود نجوى كرم إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، في مزيج يعكس الكيمياء الفنية التي طالما ميّزت الثنائي، والتي قام بتوزيعها هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، وتقول كلمات الأغنية:

بما إنّك حدا سئيل.. وما بترضى بالقليل

قلّي كيف يتقدر تسرقلي قلبي

وما بتترك دليل

عندي حالة طوارئ مش عاديي

النوم طاير من عينيي

النار ومسكتا بايديي.. ياي

الأغنية الثانية حملت عنوان "شريك قلبي"، وهي أغنية تحمل إحساسًا ناعمًا، تعاونت فيها مع إيفان نصوح في الكلمات والألحان، وواصل هادي شرارة توزيعها بأسلوبه المتجدد، فيما تولّى إيلي بربر الميكس والماستر، وتقول مقدمة الأغنية:

تعا حط إيدك عـ قلبي

قلبي إلك نصّو

جسّ النبض جسّو

حسّ اللي عم حسّو لما بشوفك قبالي

وتحت عنوان "أيّا أنا بدّك" جاءت الأغنية الثالثة، والتي تعيد نجوى كرم الشراكة مع الشاعر نزار فرنسيس، ويعود معها الملحن عماد شمس الدين، بينما حافظ التوزيع والميكس على هوية الألبوم مع هادي شرارة وإيلي بربر، وتقول كلمات المقدّمة:

قلت اللي عندي قول اللي عندك

أنا قلبي ناطر يسمع ردّك

أكتر حدا بيترك أنا وأكتر حدا بيبقى أنا

بين الأنا وبين الأنا

أيّا أنا بدّك؟

وفي لفتة تحمل الكثير من الوفاء الفني، تجدّد نجوى كرم تعاونها مع ألحان الموسيقار الدكتور طلال من خلال أغنية "وينك حبيبي"، وتقول كلمات الأغنية:

نطرتك والدنيا ليل .. لحالي وغريبة

عم يسألني الليل .. وينك حبيبي؟

اشتقت لك كتير.. وما بعرف شو بيصير .. وينك حبيبي؟

