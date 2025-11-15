مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

يتابع نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل عن كثب الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير بطريق العين السخنة أثناء ذهابه لاحياء حفل وتم نقله إلى المستشفى منذ قليل، وتعرض لاصابات في الظهر.

وأكد مصطفى كامل أنه على تواصل مستمر مع شقيقه الفنان عمرو سعد للاطمئنان على وضعه الصحي .

وأضاف أنه يجري الآن فحوصات طبية على منطقة الظهر والفقرات التي نتجت بعد فتح كافة الإيرباج بالسيارة فور وقوع الحادث.

وأعرب مصطفى كامل عن تمنياته للفنان أحمد سعد بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى جمهوره ومحبيه .

وتعرض النجم أحمد سعد لحادث سير في طريق العين السخنة أثناء ذهابه لاحياء حفل .

حالة أحمد سعد

قالت زوجته علياء بسيوني ، أن أحمد سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون أي سرعة زائدة بعد إحياء حفل زفاف أمس بالقاهرة، وتم نقله حاليًا إلى أحد المستشفيات ويتواجد معه شقيقه عمرو سعد.

وأكدت زوجة أحمد سعد أن الفنان سيغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وتألق الفنان أحمد سعد، في حفله الغنائي الذي أحياه مساء الخميس الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، وشهد حضور جماهيري ضخم من الجاليات العربية في مختلف دول أوروبا.

وقدم الفنان أحمد سعد، خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته، أبرزها: وسع وسع، اليوم الحلو ده، تاني، عليكي عيون، اختياراتي، ألف مرة، مكسرات، إضافة إلى أغنية أخويا ده.