قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: الجهود الدبلوماسية المصرية بالسودان فخر للأجيال القادمة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة
مصيرنا واحد.. وزير الخارجية: التنسيق المصري السوداني قوي وصلب وعلى أعلى مستوى
وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا
مدير عام مصلحة الضرائب يكشف المستور ويفضح رجال أعمال ومحاسبين في قضية رشوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى كامل يقدّم واجب العزاء فى إسماعيل الليثي

مصطفي كامل
مصطفي كامل
تصوير : أحمد بيسو   -  
تقى الجيزاوي   -  
تصوير عمرو السيد

حرص نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل على تقديم واجب العزاء فى الراحل إسماعيل الليثي.

وبدأ عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي منذ قليل، في منطقة إمبابة، بعد أن رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، ليلحق بابنه "رضا"، الشهير بـ«ضاضا» بعد عام من وفاته.

ويُعد إسماعيل الليثي من أبرز مطربي الأغنية الشعبية خلال السنوات الأخيرة حيث بدأ مشواره بالغناء فى الأفراح الشعبية ثم قدم العديد من الأغاني الذى حققت نجاحًا كبيرًا ، مثل فكراني يا دنيا ، سألت كل المجروحين، الغزالة ، لما البت الحلوة تعدي".

وكان الفنان اسماعيل الليثي، اعلن العودة لطليقته خبيرة التجميل شيماء سعيد في حفل عيد ميلادها الذى أقيم يوم 3 نوفمبر الجاري ، حيث أكد حبه الجارف لحبيبته بمفاجأة قوية غيرت مجرى الأحداث الصاخبة بينهما باللؤلؤ  والألماس في مشهد أبهرها وخطف قلبها من جديد وأنساها أي خصام ، وذلك بعد ان كانت اعلنت انفصالها عنه بعد خلافات حدثت بينهما .

وقد ظهرت زوجته الميكاب ارتيست شيماء سعيد ، فى حالة انهيار من خلال فيديو عبر حسابها على تيك توك بعد أن ضربها زوجها ضربًا مبرحًا حسب وصفها وسرق الذهب الخاص بها وأموالها ومفتاح سيارتها

مصطفي كامل وفاة اسماعيل الليثي عزاء اسماعيل الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

ترشيحاتنا

رالي جميل Rally Jameel

من الأهرامات للسعودية.. تفاصيل استقبال مصر لـ رالي جميل ‏بنسخته الخامسة ‏

نيسان

مفاجأة.. نيسان تعلن عودة سيارات السيدان المدمجة

أخبار التكنولوجيا..

أخبار التكنولوجيا.. كل ما لاتعرفه عن تحديث ببجي 4.1 الجديد و بمميزات قوية إليك مواصفات هاتف هونر 400 الجديد

بالصور

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

هنادي مهنا رفقة زوجها أحمد خالد صالح في افتتاح مهرجان القاهرة

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر

تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد