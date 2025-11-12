مصطفى كامل يقدّم واجب العزاء فى إسماعيل الليثي

حرص نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل على تقديم واجب العزاء فى الراحل إسماعيل الليثي.

وبدأ عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي منذ قليل، في منطقة إمبابة، بعد أن رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، ليلحق بابنه "رضا"، الشهير بـ«ضاضا» بعد عام من وفاته.

ويُعد إسماعيل الليثي من أبرز مطربي الأغنية الشعبية خلال السنوات الأخيرة حيث بدأ مشواره بالغناء فى الأفراح الشعبية ثم قدم العديد من الأغاني الذى حققت نجاحًا كبيرًا ، مثل فكراني يا دنيا ، سألت كل المجروحين، الغزالة ، لما البت الحلوة تعدي".

وكان الفنان اسماعيل الليثي، اعلن العودة لطليقته خبيرة التجميل شيماء سعيد في حفل عيد ميلادها الذى أقيم يوم 3 نوفمبر الجاري ، حيث أكد حبه الجارف لحبيبته بمفاجأة قوية غيرت مجرى الأحداث الصاخبة بينهما باللؤلؤ والألماس في مشهد أبهرها وخطف قلبها من جديد وأنساها أي خصام ، وذلك بعد ان كانت اعلنت انفصالها عنه بعد خلافات حدثت بينهما .

وقد ظهرت زوجته الميكاب ارتيست شيماء سعيد ، فى حالة انهيار من خلال فيديو عبر حسابها على تيك توك بعد أن ضربها زوجها ضربًا مبرحًا حسب وصفها وسرق الذهب الخاص بها وأموالها ومفتاح سيارتها