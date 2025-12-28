حسن مصطفى: محمد هاني أفضل ظهير في مصر.. والشناوي استعاد مستواه المعهود مع المنتخب

أشاد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، بأداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال مصطفى ، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: سعيد بأداء منتخب مصر ، وكذلك بالروح المتواجدة بين لاعبي منتخب مصر.

وأضاف: أداء المنتخب يتطور مباراة عن الأخرى، ومباراة زيمبابوي كان أداء المنتخب افضل من جنوب إفريقيا، وحسام حسن مميز في قراءة المباريات والمنافسين.

وتابع: عودة الروح للاعبي المنتخب اهم سمة من سمات حسام حسن، ومحمد الشناوي تعرض لانتقادات قوية في الفترة الماضية ورد على هذه الانتقادات.

وواصل: محمد الشناوي قدم مباراة قوية وجميلة واستعاد مستواه المعهود.

واختتم: محمد هاني غير محظوظ ، ولكن هو الظهير الأيمن الأجدر للتواجد في منتخب مصر، ويقدم مستويات جيدة.