سعر الذهب محليا بمستهل التعاملات المسائية اليوم
نهائي مبكر.. موعد مباراة كوت ديفوار والكاميرون في أمم أفريقيا
عدم اكتمال عمومية اتحاد كرة اليد لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي
حسام حسن: المشوار ما زال طويلا في أمم إفريقيا.. واللاعبون يمتلكون إمكانيات كبيرة
بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟
أخبار التكنولوجيا | الذكاء الاصطناعي يرفع ثروات كبار حيتان التكنولوجيا .. الطريقة السرية لحظر الأرقام المزعجة على واتساب
حسن مصطفى: محمد هاني أفضل ظهير في مصر.. والشناوي استعاد مستواه المعهود مع المنتخب
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
رياضة

حسن مصطفى: محمد هاني أفضل ظهير في مصر.. والشناوي استعاد مستواه المعهود مع المنتخب

محمد هاني
محمد هاني
حسن العمدة

أشاد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، بأداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال مصطفى ، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: سعيد بأداء منتخب مصر ، وكذلك بالروح المتواجدة بين لاعبي منتخب مصر.

وأضاف: أداء المنتخب يتطور مباراة عن الأخرى، ومباراة زيمبابوي كان أداء المنتخب افضل من جنوب إفريقيا، وحسام حسن مميز في قراءة المباريات والمنافسين.

وتابع: عودة الروح للاعبي المنتخب اهم سمة من سمات حسام حسن، ومحمد الشناوي تعرض لانتقادات قوية في الفترة الماضية ورد على هذه الانتقادات.

وواصل: محمد الشناوي قدم مباراة قوية وجميلة واستعاد مستواه المعهود.

واختتم: محمد هاني غير محظوظ ، ولكن هو الظهير الأيمن الأجدر للتواجد في منتخب مصر، ويقدم مستويات جيدة.

حسن مصطفى منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن محمد هاني

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

