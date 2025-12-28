قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدم اكتمال عمومية اتحاد كرة اليد لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي
حسام حسن: المشوار ما زال طويلا في أمم إفريقيا.. واللاعبون يمتلكون إمكانيات كبيرة
بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟
أخبار التكنولوجيا | الذكاء الاصطناعي يرفع ثروات كبار حيتان التكنولوجيا .. الطريقة السرية لحظر الأرقام المزعجة على واتساب
حسن مصطفى: محمد هاني أفضل ظهير في مصر.. والشناوي استعاد مستواه المعهود مع المنتخب
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
أخبار التكنولوجيا | الذكاء الاصطناعي يرفع ثروات كبار حيتان التكنولوجيا .. الطريقة السرية لحظر الأرقام المزعجة على واتساب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

شبية الآيفون.. أوبو تطلق هاتفا ببطارية عملاقة ضمن عائلة Reno 15
 

تستعد شركة أوبو Oppo، للإعلان عن إطلاق سلسلة Reno 15 في الهند قريبا، وذلك بعد الترويج لهذه السلسلة في وقت سابق. 


شاومي 17 ألترا.. عملاق التصوير الجديد الذي يهدد هيمنة جوجل وسامسونج
 

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق هاتفها الرائد Xiaomi 17 Ultra، الذي يتمتع بمواصفات كاميرا قد تجعل كاميرات الهواتف الحالية تبدو أقل تطورا مقارنة به.


واتساب يقدم أدوات تحرير استثنائية لصور "الاستوري" بفضل Meta AI


من المتوقع أن يحصل تطبيق واتساب WhatsApp، على أدوات تحرير جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة ضمن محرر الحالات، مما سيسمح للمستخدمين بتحسين وتحويل الصور دون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث. 


الذكاء الاصطناعي يرفع ثروات كبار مليارديرات التكنولوجيا إلى مستويات تاريخية
 

أضافت الطفرة في أسواق الأسهم الخاصة بشركات الذكاء الاصطناعي أكثر من نصف تريليون دولار إلى ثروات أبرز رجال الأعمال في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، بحسب بيانات جديدة.


سامسونج تستعين بمنافستها BOE لتوريد شاشات الهواتف والتلفاز
 

ذكرت تقارير أن شركة سامسونج، تخطط لشراء شاشات عرض من شركة "بيجينج أورينت إليكترونيكس" BOE، وهي إحدى الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع الشاشات.


من ديبسيك إلى الأنظمة الذاتية.. 10 تطورات غيرت مسار الذكاء الاصطناعي في 2025
 

وصل الذكاء الاصطناعي في عام 2025 إلى نقطة تحول حاسمة، حيث خرج من إطار النماذج البحثية والأدوات المحدودة الاستخدام ليصبح جزءا أساسيا في الحياة اليومية، والأنظمة التجارية الجوهرية، والعمل العلمي المتقدم. 

ما جربتش لحد دلوقتي.. الطريقة السرية لحظر الأرقام المزعجة على واتساب

يعد حظر الأرقام المزعجة على واتساب حلا عمليا للحفاظ على خصوصيتك وحمايتك من التواصل غير المرغوب فيه، سواء كنت تتعامل مع رسائل مزعجة، أو رسائل تحرش، أو ترغب ببساطة في قطع الاتصال مع شخص ما، يوفر واتساب طريقة بسيطة لحظر هذه الحسابات.

جوجل تحل مشكلة كبيرة في Gemini على أندرويد.. كيف سيستفيد المستخدمون؟

تعمل شركة جوجل، حاليا على إصلاح ميزة "Gemini Overlay" في نظام أندرويد، والتي من المتوقع أن تتيح للمستخدمين إجراء مهام متعددة دون فقدان تقدم محادثاتهم مع روبوت الدردشة التابع للشركة. 

