أخبار التكنولوجيا | الذكاء الاصطناعي يرفع ثروات كبار حيتان التكنولوجيا .. الطريقة السرية لحظر الأرقام المزعجة على واتساب

تستعد شركة أوبو Oppo، للإعلان عن إطلاق سلسلة Reno 15 في الهند قريبا، وذلك بعد الترويج لهذه السلسلة في وقت سابق.



شاومي 17 ألترا.. عملاق التصوير الجديد الذي يهدد هيمنة جوجل وسامسونج



أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق هاتفها الرائد Xiaomi 17 Ultra، الذي يتمتع بمواصفات كاميرا قد تجعل كاميرات الهواتف الحالية تبدو أقل تطورا مقارنة به.



واتساب يقدم أدوات تحرير استثنائية لصور "الاستوري" بفضل Meta AI



من المتوقع أن يحصل تطبيق واتساب WhatsApp، على أدوات تحرير جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة ضمن محرر الحالات، مما سيسمح للمستخدمين بتحسين وتحويل الصور دون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث.

أضافت الطفرة في أسواق الأسهم الخاصة بشركات الذكاء الاصطناعي أكثر من نصف تريليون دولار إلى ثروات أبرز رجال الأعمال في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، بحسب بيانات جديدة.



سامسونج تستعين بمنافستها BOE لتوريد شاشات الهواتف والتلفاز



ذكرت تقارير أن شركة سامسونج، تخطط لشراء شاشات عرض من شركة "بيجينج أورينت إليكترونيكس" BOE، وهي إحدى الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع الشاشات.



من ديبسيك إلى الأنظمة الذاتية.. 10 تطورات غيرت مسار الذكاء الاصطناعي في 2025



وصل الذكاء الاصطناعي في عام 2025 إلى نقطة تحول حاسمة، حيث خرج من إطار النماذج البحثية والأدوات المحدودة الاستخدام ليصبح جزءا أساسيا في الحياة اليومية، والأنظمة التجارية الجوهرية، والعمل العلمي المتقدم.

يعد حظر الأرقام المزعجة على واتساب حلا عمليا للحفاظ على خصوصيتك وحمايتك من التواصل غير المرغوب فيه، سواء كنت تتعامل مع رسائل مزعجة، أو رسائل تحرش، أو ترغب ببساطة في قطع الاتصال مع شخص ما، يوفر واتساب طريقة بسيطة لحظر هذه الحسابات.

تعمل شركة جوجل، حاليا على إصلاح ميزة "Gemini Overlay" في نظام أندرويد، والتي من المتوقع أن تتيح للمستخدمين إجراء مهام متعددة دون فقدان تقدم محادثاتهم مع روبوت الدردشة التابع للشركة.