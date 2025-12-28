قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ما جربتش لحد دلوقتي.. الطريقة السرية لحظر الأرقام المزعجة على واتساب

حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب
حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب
شيماء عبد المنعم

يعد حظر الأرقام المزعجة على واتساب حلا عمليا للحفاظ على خصوصيتك وحمايتك من التواصل غير المرغوب فيه، سواء كنت تتعامل مع رسائل مزعجة، أو رسائل تحرش، أو ترغب ببساطة في قطع الاتصال مع شخص ما، يوفر واتساب طريقة بسيطة لحظر هذه الحسابات. 

وفي هذا الدليل، نشرح كيفية حظر الأرقام المزعجة على واتساب بفعالية، مما يتيح لك التحكم في تجربتك في المراسلة والاستمتاع بتفاعل أكثر هدوءا وأمانا على المنصة.

كيفية حظر الأرقام المزعجة على واتساب

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب:

الطريقة الأولى: حظر رقم من الدردشة:

1. افتح تطبيق واتساب واذهب إلى المحادثة مع الرقم غير المرغوب فيه.

2. اضغط على الثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى من الدردشة.

3. اضغط على "المزيد" ثم اختر "حظر".

4. اضغط على "حظر" مرة أخرى للتأكيد.

الطريقة الثانية: حظر رقم من الإعدادات:

1. افتح واتساب واذهب إلى "الإعدادات" > "الخصوصية" > "جهات الاتصال المحظورة".

2. اضغط على "إضافة".

3. ابحث عن الرقم المزعج واضغط عليه لاختياره.

4. اضغط على "حظر" للتأكيد.

ميزة "إسكات المكالمات من الأرقام غير المعروفة"

كما يتيح واتساب لمستخدميه إسكات المكالمات الواردة من الأرقام غير المعروفة، وفقا للشركة، تم تصميم ميزة "إسكات المكالمات من الأرقام غير المعروفة" لتوفير خصوصية محسنة وإدارة أفضل للمكالمات. 

وتعد هذه الميزة وسيلة فعالة ضد الرسائل المزعجة، والاحتيالات، والمكالمات من أرقام غير مألوفة، مما يساعدك على حماية نفسك من الأذى المحتمل. 

مع هذه الميزة، لن تتسبب المكالمات الواردة من الأرقام غير المعروفة في إزعاجك بصوت الرنين، ومع ذلك ستظل تظهر في قائمة المكالمات في حال تبين أن المتصل ذو أهمية.

وباتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك حماية خصوصيتك وتجنب الانقطاعات غير المرغوب فيها أثناء استخدام واتساب.

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

صورة أرشيفية

ضبط 14 طن ملح طعام مجهولة المصدر بالغربية

صورة أرشيفية

ضبط 13 تاجر سجائر جملة وقطاعى في حملة تموينية بالغربية

محكمة

المشدد 15 عاما لعامل لإتجاره في الحشيش بالعبور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

