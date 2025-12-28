ما جربتش لحد دلوقتي.. الطريقة السرية لحظر الأرقام المزعجة على واتساب

يعد حظر الأرقام المزعجة على واتساب حلا عمليا للحفاظ على خصوصيتك وحمايتك من التواصل غير المرغوب فيه، سواء كنت تتعامل مع رسائل مزعجة، أو رسائل تحرش، أو ترغب ببساطة في قطع الاتصال مع شخص ما، يوفر واتساب طريقة بسيطة لحظر هذه الحسابات.

وفي هذا الدليل، نشرح كيفية حظر الأرقام المزعجة على واتساب بفعالية، مما يتيح لك التحكم في تجربتك في المراسلة والاستمتاع بتفاعل أكثر هدوءا وأمانا على المنصة.

كيفية حظر الأرقام المزعجة على واتساب

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما حظر الأرقام غير المرغوب فيها على واتساب:

الطريقة الأولى: حظر رقم من الدردشة:

1. افتح تطبيق واتساب واذهب إلى المحادثة مع الرقم غير المرغوب فيه.

2. اضغط على الثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى من الدردشة.

3. اضغط على "المزيد" ثم اختر "حظر".

4. اضغط على "حظر" مرة أخرى للتأكيد.

الطريقة الثانية: حظر رقم من الإعدادات:

1. افتح واتساب واذهب إلى "الإعدادات" > "الخصوصية" > "جهات الاتصال المحظورة".

2. اضغط على "إضافة".

3. ابحث عن الرقم المزعج واضغط عليه لاختياره.

4. اضغط على "حظر" للتأكيد.

ميزة "إسكات المكالمات من الأرقام غير المعروفة"

كما يتيح واتساب لمستخدميه إسكات المكالمات الواردة من الأرقام غير المعروفة، وفقا للشركة، تم تصميم ميزة "إسكات المكالمات من الأرقام غير المعروفة" لتوفير خصوصية محسنة وإدارة أفضل للمكالمات.

وتعد هذه الميزة وسيلة فعالة ضد الرسائل المزعجة، والاحتيالات، والمكالمات من أرقام غير مألوفة، مما يساعدك على حماية نفسك من الأذى المحتمل.

مع هذه الميزة، لن تتسبب المكالمات الواردة من الأرقام غير المعروفة في إزعاجك بصوت الرنين، ومع ذلك ستظل تظهر في قائمة المكالمات في حال تبين أن المتصل ذو أهمية.

وباتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك حماية خصوصيتك وتجنب الانقطاعات غير المرغوب فيها أثناء استخدام واتساب.