كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف.. 5 نصائح فعالة لمستخدمي أندرويد

إذا كنت تبحث عن طرق لـ تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف، إليك بعض الحلول البسيطة التي يمكن أن تساعدك على تحقيق ذلك دون التأثير على تجربة الاستخدام اليومية.

كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف؟

في الوقت الذي أصبح فيه استهلاك البيانات أحد القضايا الشائعة بين مستخدمي الهواتف الذكية، تتيح لك هذه النصائح تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف المحمول الخاص بك وتحسين الأداء العام، إليك ما يجب عليك فعله:

1. تفعيل وضع "توفير البيانات":

لـ تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف، من الأفضل تفعيل وضع "توفير البيانات" الذي تم تقديمه من قبل جوجل في نظام أندرويد منذ عام 2016.

عند تفعيل هذه الميزة، يقوم الهاتف بإيقاف إرسال واستقبال البيانات في الخلفية، مما يساعد في تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف بشكل ملحوظ، هذا يساهم في تقليل الحمل على بيانات الجوال وحفظها للمستخدمين الذين لديهم باقات إنترنت محدودة.

2. تقييد البيانات في الخلفية:

إذا كنت لا ترغب في تفعيل وضع توفير البيانات لجميع التطبيقات، يمكنك ضبط إعدادات كل تطبيق على حدة، حيث تتيح لك هذه الطريقة تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف عن طريق منع التطبيقات غير الأساسية من استهلاك البيانات في الخلفية.

ومن خلال تقييد الأنشطة الخلفية للتطبيقات مثل وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف وتحسين سرعة الأداء.

3. تقليل استهلاك البيانات داخل التطبيقات:

بعض التطبيقات، مثل يوتيوب وSpotify، تستهلك الكثير من البيانات أثناء مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع إلى الموسيقى، لـ تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف، قم بتقليل جودة الفيديو والصوت داخل هذه التطبيقات.

على سبيل المثال، يمكنك ضبط يوتيوب لبث الفيديوهات بجودة أقل، مما يساعد في تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف بشكل كبير.

قم أيضا بإجراء تعديل رئيسي آخر لتقليل استهلاك الإنترنت على جوالك، وهو تعطيل التحديثات التلقائية في متجر جوجل بلاي، وللقيام بذلك، افتح متجر Google Play> واذهب إلى الإعدادات > ثم تفضيلات الشبكة> واختر عدم تحديث التطبيقات تلقائيا.

4. استخدام الشبكات Wi-Fi كاتصال محدود:

إذا كنت تعتمد على بيانات الجوال في هاتفك، يمكنك تعيين شبكة الواي فاي كاتصال محدود لتحسين استهلاك البيانات.

من خلال بعض الإعدادات، يمكنك تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف عن طريق تقييد الأنشطة التي تتطلب اتصالا بالإنترنت في الخلفية، مثل التحديثات التلقائية للتطبيقات أو النسخ الاحتياطي للصور في السحابة.

5. إدارة التنزيلات بحذر:

من الطرق الفعالة أيضا لـ تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف هو إدارة التنزيلات بشكل ذكي.

قم بتنزيل مقاطع الفيديو والموسيقى عندما تكون متصلا بشبكة Wi-Fi غير محدودة، بهذه الطريقة، يمكنك تجنب تحميل المحتوى عندما تكون على اتصال بالبيانات المتنقلة، مما يساعدك على تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف أثناء التنقل.