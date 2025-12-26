بسعر يبناسبك.. أفضل 5 هواتف ذكية في مصر تحت 7000 جنيه

يبحث الكثيرون عن أفضل ٥ هواتف ذكية في مصر تحت ٧٠٠٠ جنيه، خاصة مع تزايد الخيارات المتاحة في السوق الاقتصادي والتي تجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب.

تشهد الفئة السعرية الأقل من ٧٠٠٠ جنيه منافسة قوية بين شركات مثل شاومي وسامسونج وهونر وفيفو وتكنو، حيث تقدم هذه الهواتف مواصفات متطورة تشمل شاشات كبيرة، بطاريات تدوم طويلا، وكاميرات قادرة على تلبية احتياجات المستخدم اليومي، في هذا التقرير نستعرض أفضل ٥ هواتف ذكية في مصر تحت ٧٠٠٠ جنيه يمكن اقتناؤها بأسعار اقتصادية دون التضحية بالكفاءة.

أفضل ٥ هواتف ذكية في مصر تحت ٧٠٠٠ جنيه

تشمل أفضل ٥ هواتف ذكية في مصر تحت ٧٠٠٠ جنيه، مجموعة من الهواتف الاقتصادية التي تقدم توازنا جيدا بين الأداء والبطارية والكاميرا مقابل السعر، من بينها:

1. هاتف شاومي Redmi 15C:

يتميز هاتف شاومي Redmi 15C، بشاشة عملاقة بحجم 6.9 بوصة بتردد 120 هرتز، مع معالج قوي من نوع Helio G81-Ultra يضمن أداء سلس في التطبيقات والألعاب، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير تدوم لفترات طويلة، وسرعة شحن 33 وات، وكاميرا بدقة عالية 50 ميجابكسل، بسعر 6199 جنيه، لنسخة 128 جيجابايت + 6 جيجابايت رام.



هاتف شاومي Redmi 15C

2. هاتف سامسونج Galaxy A07:



يتميز هاتف سامسونج Galaxy A07، بشاشة من نوع PLS LCD بمساحة 6.7 بوصة بدقة 720×1600 بكسل، مع معالج ميدياتيك من نوع Helio G99 الذي يضمن أداء سلس في التطبيقات والألعاب، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير وسرعة شحن 25 وات، وكاميرا بدقة عالية 50 ميجابكسل، بسعر 6300 جنيه، لنسخة 128 جيجابايت + 6 جيجابايت رام.



هاتف سامسونج Galaxy A07

3. هاتف هونر Honor X6C:

يتميز هاتف هونر Honor X6C، بشاشة من نوع TFT LCD بحجم 6.61 بوصة بتردد 120 هرتز وبدقة 720×1604 بكسل، مع معالج قوي من نوع Helio G81 Ultra، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5300 مللي أمبير تدوم لفترات طويلة، وسرعة شحن 35 وات، وكاميرا بدقة عالية 50 ميجابكسل، بسعر 5500 جنيه، لنسخة 256 جيجابايت + 6 جيجابايت رام.



هاتف هونر Honor X6C

4. هاتف فيفو Vivo Y04:

يتمتع هاتف فيفو Vivo Y04، بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.74 بوصة بتردد 90 هرتز وبدقة 720×1600 بكسل، مع معالج Unisoc من نوع T7225، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5500 مللي أمبير تدوم لفترات طويلة، وسرعة شحن 15 وات، وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل، بسعر 6100 جنيه، لنسخة 256 جيجابايت + 4 جيجابايت رام.



هاتف فيفو Vivo Y04

5. هاتف تكنو Tecno Spark 30:

يأتي هاتف تكنو Tecno Spark 30، بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.78 بوصة مع ألوان واضحة، وكاميرا خلفية جيدة للتصوير بدقة 64 ميجابكسل، بجانب بطارية قوية بسعة 5500 مللي أمبير تدعم الاستخدام المستمر طوال اليوم تدعم بقوة شحن سريع بقدرة 18 وات، ومعالج من نوع ميدياتك Helio G91، السعر يقارب 6500 جنيه.

