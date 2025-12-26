قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: دفاع منتخب مصر مطالب بالتركيز خلال مباراة جنوب إفريقيا
قداس الميلاد في كنيسة سيدة النجاة.. رسائل وحدة وتضامن من قلب بغداد
نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال عملاء البنوك
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية
وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد
الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025
مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل
وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير
مصر تتابع باهتمام التطورات في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته
أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات
تكنولوجيا وسيارات

Xiaomi Watch 5.. ساعة شاومي الجديدة بإمكانيات تثير الفضول

Xiaomi Watch 5
Xiaomi Watch 5
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة شاومي، رسميا ساعتها الذكية Xiaomi Watch 5 في حدثها الذي استعرضت فيه أيضا هاتف التصوير الرائد Xiaomi 17 Ultra، إلى جانب سماعات Xiaomi Buds 6 التي تتميز بنظام تشغيل ديناميكي ثلاثي المغناطيس مغطى بالذهب عيار 24 قيراط.

مواصفات Xiaomi Watch 5


تتميز ساعة شاومي الجديدة Xiaomi Watch 5 بجسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بقياس 47 مم، وشاشة AMOLED بحجم 1.54 بوصة مع حافة ضيقة للغاية بسماكة 2.6 مم. 

تدعم الشاشة سطوعا عالميا يصل إلى 1500 شمعة، وتعمل بتردد 60 هرتز. كما تستخدم شاومي زجاجا صناعيا من الياقوت في كل من الشاشة ونوافذ مستشعر معدل ضربات القلب لتعزيز المتانة.

Xiaomi Watch 5


تعمل الساعة بنظام معمارية مزدوجة الشرائح والأنظمة، حيث تجمع بين معالج Snapdragon W5 المخصص للأجهزة القابلة للارتداء، والمعتمد على تقنية تصنيع 4 نانومتر، وشريحة BES2800 منخفضة الطاقة. 

ويتولى معالج Snapdragon W5 المهام عالية الأداء والرسوميات، بينما يدير BES2800 العمليات الخلفية وتتبع الصحة، مما يسهم في تحسين عمر البطارية. 

وتزعم شاومي أن ساعة Watch 5 يمكنها العمل لمدة تصل إلى 6 أيام في وضع الأداء، وحتى 18 يوما في وضع توفير الطاقة.


دعم الـ eSIM والتكامل الذكي


تدعم ساعة Xiaomi Watch 5 تقنية eSIM في بعض النسخ، مما يسمح لها بالاتصال المباشر بشبكات 4G دون الحاجة إلى هاتف ذكي متصل. 

ويمكن للساعة إجراء المكالمات الصوتية، وإرسال الرسائل النصية، واستخدام تطبيقات مثل WeChat وAlipay، وكذلك تدفق الموسيقى والملاحة بالتوجيه خطوة بخطوة عبر Baidu Maps. 

بالإضافة إلى ذلك، تضم الساعة متجر تطبيقات مدمج يتيح للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات في مجالات اللياقة البدنية، الشبكات الاجتماعية، والملاحة، والخدمات اليومية.

ساعة Xiaomi Watch 5


ميزات الصحة المتقدمة


تتضمن ساعة Xiaomi Watch 5 العديد من المزايا المتقدمة في مجال تتبع الصحة، فهي تدعم تحليل ECG لقراءات معدل ضربات القلب لمدة 30 ثانية، بالإضافة إلى تقارير مفصلة.

كما تقدم الساعة لأول مرة مستشعر EMG لقراءة إشارات العضلات الكهربائية الدقيقة، مما يتيح للمستخدمين التحكم في المكالمات، الوسائط، التنبيهات، والأجهزة المتصلة عبر حركات الأصابع. 

وتشمل الميزات الصحية الأخرى المراقبة المستمرة لمعدل ضربات القلب، تتبع مستوى الأوكسجين في الدم SpO2، تحليل النوم، الكشف عن التوتر، بالإضافة إلى فحص صحي بنقرة واحدة.


وضعيات رياضية متعددة


تدعم الساعة أكثر من 150 وضعا رياضيا، بما في ذلك أوضاع رياضة الصالات الرياضية الداخلية مع إرشادات ثلاثية الأبعاد، وعد تلقائي للتمارين، وتقييم أداء مفصل. 

كما توفر مميزات خارجية تشمل الخرائط غير المتصلة بالإنترنت، والتنقل عبر المسارات، وتنبيهات الانحراف، ودعم العودة لمسار الرحلات للمشي لمسافات طويلة والجري في الطرق الجبلية.


تصميم متعدد الخيارات والتكامل مع نظام HyperOS
تتاح ساعة Xiaomi Watch 5 بعدة خيارات لحزام الساعة، بما في ذلك الأحزمة المصنوعة من الفلوروإيلاستومر الأسود والكاكي، والأحزمة الجلدية، بالإضافة إلى حزام من التيتانيوم المطبع ثلاثي الأبعاد. 

كما تدعم الساعة الشحن المعتمد على التلامس وتتوافق مع نظام التشغيل HyperOS الخاص بـ شاومي، علاوة على ذلك، تدعم الساعة المساعد الصوتي Super XiaoAi مع معالج مدمج داخل الجهاز.

تتوافر ساعة Xiaomi Watch 5 للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 1999 يوان (حوالي 284 دولار) للإصدار العادي، بينما يباع الإصدار المزود بـ eSIM بسعر 2299 يوان (حوالي 327 دولار).
 

ساعة Xiaomi Watch 5
Xiaomi Watch 5 شاومي شاومي Watch 5 ساعة شاومي الجديدة

