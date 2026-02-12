قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بدء قداس الأربعين لوالدة هاني رمزي بكنيسة أبي سيفين | صور

هاني رمزي
هاني رمزي

بدأ منذ قليل قداس الذكري الأربعين لوالدة الفنان الكبير هاني رمزي، بكنيسة أبي سيفين بمنطقة التجمع الاول. 

وحرص المستشار أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي على إحياء ذكرى الأربعين لوفاة والدته. 

ونشر رمزي مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وكتب: “قد مر أربعين يومًا على سفرك للسماء يا ماما، ولا أعرف يا حبيبتي لماذا أنا أحببت البسطاء والمساكين وانشغلت بهم هكذا، إلا بسبب أنك ربيتينا على خدمة الغلابة انتي وبابا، كان الفقير داخل بيتنا كل يوم، كان بيتك يسع المساكين والمحتاجين، لم أتذكر أنك رددتي أحد طلب منك مساعدة، كالبار الذي يترأف اليوم كله ويقرض المسكين، لم تهدأي يومًا في خدمتهم، ولم تفطري يومًا في مساعدتهم، كنت نموذج للعطاء والخدمة، مباهج الدنيا لم تلفت نظرك، ولم يشغلك يوما أن تكوني من سيدات الصف الأول، هدفك واضح وهو خدمه الله والناس، والوصول إلي السماء، علمتينا ذلك، كنت سيدة بسيطة متضعة، مجالسة للبسطاء والمساكين والغلابة، كنت طفلة صغيرة، كل سنين حياتك، مبروك عليكي السما، أنتي وبابا أجمل مثل وقدوة لينا في الحياة، سنلتقي قريبا في حضرة الله”.



 

قداس الذكري الاربعين لوالدة الفنان الكبير هاني رمزي

