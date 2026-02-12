قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الجيزة ترفع الكتل الخرسانية وتفتح سلم مشاة مدينة النور بحي الهرم
افتتاح أول مجزر في مصر مطابق للكود العالمي بوحدة بيوجاز لتحويل المخلفات لسماد
محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس أفريقيا |صور
روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
غرفة السياحة: الفنادق في أسوان شبه كاملة يوميًا.. وزيادة في رحلات النيل

أكد خيري محمد علي، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أن المدينة تشهد هذا العام انتعاشة سياحية غير مسبوقة مع انطلاق الموسم الشتوي، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة وصلت إلى ما بين 90% و98% يوميًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن أسوان أصبحت وجهة مفضلة للسياحة الثقافية، سواء عبر الإقامة في الفنادق المطلة على النيل أو من خلال رحلات النايل كروز الفاخرة التي تطورت بشكل كبير وأصبحت تضم مستويات فندقية 5 و7 نجوم، إضافة إلى الدهبيات والفنادق البيئية في القرى النوبية التي تمنح السائح تجربة معيشية فريدة وسط الطبيعة والتراث النوبي.

وأشار إلى أن الإقبال السياحي يشمل مختلف الجنسيات، مع زيادة ملحوظة في زيارات المعابد والمزارات الأثرية مثل فيلة وأبو سمبل وكوم أمبو وإدفو، ضمن برامج تجمع بين الرحلات النيلية والجولات الثقافية.

وأضاف أن الموسم السياحي في أسوان يمتد من منتصف سبتمبر وحتى نهاية أبريل، مؤكدًا أن المدينة تحتاج إلى زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.


 

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

