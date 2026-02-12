غرفة السياحة: الفنادق في أسوان شبه كاملة يوميًا.. وزيادة في رحلات النيل

أكد خيري محمد علي، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أن المدينة تشهد هذا العام انتعاشة سياحية غير مسبوقة مع انطلاق الموسم الشتوي، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة وصلت إلى ما بين 90% و98% يوميًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن أسوان أصبحت وجهة مفضلة للسياحة الثقافية، سواء عبر الإقامة في الفنادق المطلة على النيل أو من خلال رحلات النايل كروز الفاخرة التي تطورت بشكل كبير وأصبحت تضم مستويات فندقية 5 و7 نجوم، إضافة إلى الدهبيات والفنادق البيئية في القرى النوبية التي تمنح السائح تجربة معيشية فريدة وسط الطبيعة والتراث النوبي.

وأشار إلى أن الإقبال السياحي يشمل مختلف الجنسيات، مع زيادة ملحوظة في زيارات المعابد والمزارات الأثرية مثل فيلة وأبو سمبل وكوم أمبو وإدفو، ضمن برامج تجمع بين الرحلات النيلية والجولات الثقافية.

وأضاف أن الموسم السياحي في أسوان يمتد من منتصف سبتمبر وحتى نهاية أبريل، مؤكدًا أن المدينة تحتاج إلى زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.



