عملاق التصوير وصل .. شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الرائد Xiaomi 17 Ultra

كشفت شركة شاومي، رسميا عن هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 17 Ultra، إلى جانب إصدار خاص Leica Edition خلال حدث إطلاق أقيم الليلة في الصين.

ويعد هذا الإطلاق علامة فارقة في شراكة شاومي مع Leica، حيث تم الانتقال من نموذج البحث والتطوير المشترك إلى “نموذج الابتكار الاستراتيجي المشترك”، الذي يضمن دمج خبرة Leica البصرية والفلسفة الجمالية منذ مرحلة تصميم المنتج الأولية، ويعد Xiaomi 17 Ultra أول منتج ينشأ من هذه الشراكة المعززة.

مواصفات Xiaomi 17 Ultra

قدمت شاومي تحولا بارزا في التصميم مع Xiaomi 17 Ultra، ليصبح أول طراز في سلسلة Ultra بشاشة مسطحة.

ويتميز الهاتف بحواف رفيعة جدا مع إطار من سبائك الألومنيوم شبه منحني، وسمك يبلغ 8.29 ملم، ليكون الأرق في سلسلة Ultra حتى الآن.

يأتي هاتف Xiaomi 17 Ultra بشاشة OLED M10 بحجم 6.9 بوصة، ودقة 2K، مع معدل تحديث متغير 1-120 هرتز، سطوع يصل إلى 3500 شمعة، ودعم HDR10+ وDolby Vision.

كما يقدم تقنية Xiaomi HyperRGB لعرض وضوح 2K مع استهلاك طاقة أقل من شاشات 1.5K التقليدية، الهاتف مزود بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة محسنة بالذكاء الاصطناعي، وتصنيف مقاومة الماء والغبار IP66/IP68/IP69.

يضم الهاتف نظام كاميرا ثلاثي مصمم لتغطية جميع السيناريوهات من التصوير الواسع إلى تصوير الشوارع:

- كاميرا Leica 1 بوصة Ultra Dynamic: تعتمد على مستشعر Light Fusion 1050L وتقنية LOFIC HDR، مع قدرة تخزين ضوئي أكبر 6.3 مرات من الجيل السابق، لتحكم أفضل بالإضاءة والظلال.

- كاميرا لايكا بدقة 200 ميجابكسل للتكبير البصري: تعمل على نطاق 75-100 ملم مع الحفاظ على جودة 200 ميجابكسل الأصلية دون اقتصاص رقمي، مع تصميم APO لتقليل الانحراف اللوني.

جميع العدسات تستخدم تصميم Leica UltraPure لتقليل الانعكاسات وضمان جودة الصور في الإضاءة المعقدة.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع نظام تبريد Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop وهيكل شعيري يحسن التوصيل الحراري بنسبة 50%.

يدعم الهاتف شبكات 4G و5G وUWB، ويأتي ببطارية 6800 مللي أمبير مع شحن سلكي 90 وات وشحن لاسلكي 50 وات.

كما أعلنت شاومي عن ميزات اتصال متقدمة مع أجهزة آبل، تتيح التحكم المتبادل بين هواتف شاومي وأجهزة آيفون وiPad وماك، مع دعم النسخ المتبادل بين أجهزة شاومي.

نسخة Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

تم تطوير الإصدار الخاص Xiaomi 17 Ultra Leica Edition بالتعاون الكامل مع فريق شركة لايكا الألمانية، مستوحى من سلسلة Leica M:

- تصميم ثنائي اللون مع إطار محفور يحمل شعار LEICA CAMERA GERMANY وأول هاتف يحمل الشارة الحمراء الشهيرة.

- حلقة تكبير مادية مع دقة 0.03 ملم للتحكم السلس بالتركيز.

- أوضاع تصوير حصرية تحاكي كاميرات Leica الكلاسيكية M9 وM3.

- حماية الصور والتوثيق الرقمي CAI Photo Authenticity Protection ودعم نظام الأقمار الصناعية المزدوج للتواصل في المناطق النائية.

- يأتي الهاتف مع صندوق هدايا يحتوي على غطاء حماية مغناطيسي، غطاء عدسة، حبل تعليق، وقطعة تنظيف.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

سعر Xiaomi 17 Ultra

- يتوافر طراز Xiaomi 17 Ultra بسعة 12 + 512 جيجابايت بسعر 6999 يوان (أي ما يعادل 995 دولار).

- يتوافر طراز Xiaomi 17 Ultra بسعة 16 + 512 جيجابايت بسعر 7499 يوان (أي ما يعادل 1066 دولار).

- يتوافر طراز Xiaomi 17 Ultra بسعة 16 + 1 تيرابايت بسعر 8499 يوان (أي ما يعادل 1209 دولار).

- يتوافر طراز Xiaomi 17 Ultra Leica Edition بسعة 16 + 512 جيجابايت بسعر 7999 يوان (أي ما يعادل 1138 دولار).

- يتوافر طراز Xiaomi 17 Ultra Leica Edition بسعة 16 + 1 تيرابايت بسعر 8999 يوان (أي ما يعادل 1280 دولار).