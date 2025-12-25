قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس زيارة وزيرة التنمية المحلية لبورسعيد.. تفقدت خلالها الكورنيش ونماذج تطوير الحميدي | شاهد
صورة أثارت الجدل .. هل تواجد مصطفى محمد في مباراة الجزائر والسودان؟
مصطفى محمد جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
الإفتاء تحذر من إقامة هذه الصلاة في ليلة أول جمعة في رجب
المصريون في الصدارة.. 19 اسما يكتسحون قائمة فوربس للشباب
يوم الغرامات.. الكاف يفرض عقوبات قاسية على 4 أندية مغربية وتونسية وجزائرية
ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر إلى 6.842 مليار دولار
الأوقاف: لم نستحدث أمرا جديدا وضوابط استخدام مكبرات الصوت في المساجد متواجدة منذ سنوات
عبر الأردن.. إجلاء عدد من المواطنين العراقيين العالقين في غزة
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع التضخم وراء خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة
جالها تسمم ومحتاجة عزل .. ابنة هناء عطية تكشف تطورات حالة والدتها الصحية | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عملاق التصوير وصل .. شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الرائد Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة شاومي، رسميا عن هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 17 Ultra، إلى جانب إصدار خاص Leica Edition خلال حدث إطلاق أقيم الليلة في الصين. 

ويعد هذا الإطلاق علامة فارقة في شراكة شاومي مع Leica، حيث تم الانتقال من نموذج البحث والتطوير المشترك إلى “نموذج الابتكار الاستراتيجي المشترك”، الذي يضمن دمج خبرة Leica البصرية والفلسفة الجمالية منذ مرحلة تصميم المنتج الأولية، ويعد Xiaomi 17 Ultra أول منتج ينشأ من هذه الشراكة المعززة.

مواصفات Xiaomi 17 Ultra

قدمت شاومي تحولا بارزا في التصميم مع Xiaomi 17 Ultra، ليصبح أول طراز في سلسلة Ultra بشاشة مسطحة.

ويتميز الهاتف بحواف رفيعة جدا مع إطار من سبائك الألومنيوم شبه منحني، وسمك يبلغ 8.29 ملم، ليكون الأرق في سلسلة Ultra حتى الآن.

يأتي هاتف Xiaomi 17 Ultra بشاشة OLED M10 بحجم 6.9 بوصة، ودقة 2K، مع معدل تحديث متغير 1-120 هرتز، سطوع يصل إلى 3500 شمعة، ودعم HDR10+ وDolby Vision. 

كما يقدم تقنية Xiaomi HyperRGB لعرض وضوح 2K مع استهلاك طاقة أقل من شاشات 1.5K التقليدية، الهاتف مزود بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة محسنة بالذكاء الاصطناعي، وتصنيف مقاومة الماء والغبار IP66/IP68/IP69.

يضم الهاتف نظام كاميرا ثلاثي مصمم لتغطية جميع السيناريوهات من التصوير الواسع إلى تصوير الشوارع:

- كاميرا Leica 1 بوصة Ultra Dynamic: تعتمد على مستشعر Light Fusion 1050L وتقنية LOFIC HDR، مع قدرة تخزين ضوئي أكبر 6.3 مرات من الجيل السابق، لتحكم أفضل بالإضاءة والظلال.

- كاميرا لايكا بدقة 200 ميجابكسل للتكبير البصري: تعمل على نطاق 75-100 ملم مع الحفاظ على جودة 200 ميجابكسل الأصلية دون اقتصاص رقمي، مع تصميم APO لتقليل الانحراف اللوني.

جميع العدسات تستخدم تصميم Leica UltraPure لتقليل الانعكاسات وضمان جودة الصور في الإضاءة المعقدة.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع نظام تبريد Xiaomi 3D Dual-Channel IceLoop وهيكل شعيري يحسن التوصيل الحراري بنسبة 50%.

يدعم الهاتف شبكات 4G و5G وUWB، ويأتي ببطارية 6800 مللي أمبير مع شحن سلكي 90 وات وشحن لاسلكي 50 وات.

كما أعلنت شاومي عن ميزات اتصال متقدمة مع أجهزة آبل، تتيح التحكم المتبادل بين هواتف شاومي وأجهزة آيفون وiPad وماك، مع دعم النسخ المتبادل بين أجهزة شاومي.

نسخة Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

تم تطوير الإصدار الخاص Xiaomi 17 Ultra Leica Edition بالتعاون الكامل مع فريق شركة لايكا الألمانية، مستوحى من سلسلة Leica M:

- تصميم ثنائي اللون مع إطار محفور يحمل شعار LEICA CAMERA GERMANY وأول هاتف يحمل الشارة الحمراء الشهيرة.

- حلقة تكبير مادية مع دقة 0.03 ملم للتحكم السلس بالتركيز.

- أوضاع تصوير حصرية تحاكي كاميرات Leica الكلاسيكية M9 وM3.

- حماية الصور والتوثيق الرقمي CAI Photo Authenticity Protection ودعم نظام الأقمار الصناعية المزدوج للتواصل في المناطق النائية.

- يأتي الهاتف مع صندوق هدايا يحتوي على غطاء حماية مغناطيسي، غطاء عدسة، حبل تعليق، وقطعة تنظيف.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

سعر Xiaomi 17 Ultra

- يتوافر طراز Xiaomi 17 Ultra بسعة 12 + 512 جيجابايت بسعر 6999 يوان (أي ما يعادل 995 دولار).

- يتوافر طراز Xiaomi 17 Ultra بسعة 16 + 512 جيجابايت بسعر 7499 يوان (أي ما يعادل 1066 دولار).

- يتوافر طراز Xiaomi 17 Ultra بسعة 16 + 1 تيرابايت بسعر 8499 يوان (أي ما يعادل 1209 دولار).

- يتوافر طراز Xiaomi 17 Ultra Leica Edition بسعة 16 + 512 جيجابايت بسعر 7999 يوان (أي ما يعادل 1138 دولار).

- يتوافر طراز Xiaomi 17 Ultra Leica Edition بسعة 16 + 1 تيرابايت بسعر 8999 يوان (أي ما يعادل 1280 دولار).

Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra شاومي سعر شاومي 17 Ultra مواصفات شاومي 17 ألترا الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

ترشيحاتنا

دجال

قرار بشأن نصاب يستولي على أموال المواطنين بزعم علاجهم روحانيا بالإسكندرية

الرقابة الإدارية

رئيس الرقابة الإدارية: مصر تولي منع ومكافحة الفساد أهمية بالغة باعتباره ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

جثة

مقتل شاب في البدرشين.. وفتاة كلمة السر

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

فيديو

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد