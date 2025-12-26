قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

حصاد 2025 | متصفحات الذكاء الاصطناعي تغير القواعد .. تألق أطلس ونيو وComet و Dia وأوبرا Neon

شيماء عبد المنعم

غيرت متصفحات الذكاء الاصطناعي شكل التصفح التقليدي بشكل جذري الذي اعتنادنا عليه مع متصفح كروم من جوجل، حيث أصبحت توفر للمستخدمين تجارب أكثر ذكاء وتفاعلا. 

ومع العديد من الخيارات الجديدة المتاحة حاليا، لم يعد التصفح محصورا في مجرد فتح المواقع والبحث عن المعلومات، بل أصبح يشمل مساعدات ذكية معتمدة على الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تنفيذ المهام بسرعة وكفاءة أكبر. 

تعتمد هذه المتصفحات على تقنيات متقدمة مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات لتقديم إجابات دقيقة، أتمتة المهام، وحتى تخصيص التصفح وفقا لاحتياجات المستخدم الفردية، كما يمكن لهذه المتصفحات إدارة التبويبات والمحتوى بشكل أكثر تنظيما، مما يعزز تجربة المستخدم ويجعلها أكثر سلاسة وفعالية.

في هذا المقال، سنذكر أبرز متصفحات الذكاء الاصطناعي التي أطلقت خلال عام 2025 وأهم مزاياها، سنستعرض كل متصفح وما يقدمه من خصائص مبتكرة، بدءا من البحث الذكي والتفاعل مع المحتوى، وصولا إلى الأمان والتخصيص الذي يتناسب مع احتياجات كل مستخدم.

أبرز متصفحات الذكاء الاصطناعي التي أطلقت خلال عام 2025


1. متصفح أطلس من OpenAI:


في أكتوبر 2025، دخلت شركة OpenAI سوق المتصفحات بإطلاق ChatGPT Atlas، متصفح ذكي يهدف إلى تقديم تجربة تصفح تفاعلية وذكية. 

يحتوي المتصفح على وضع "الوكيل الذكي" الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بتنفيذ مهام نيابة عن المستخدم، مثل حجز الرحلات أو تعديل المستندات مباشرة. 

كما يتضمن ميزات مثل "الذاكرة التفاعلية" التي تجعل المتصفح يتفاعل مع احتياجات المستخدم بشكل أفضل، وميزة "تلخيص الصفحات"، بالإضافة إلى ميزة "Cursor Chat" التي تسمح بتحديد النص داخل البريد الإلكتروني وتصحيحه أو إعادة صياغته مباشرة ضمن الصفحة.

متصفح ChatGPT Atlas

2. متصفح نيو من نورتون:

أطلقت شركة نورتون المتصفح الذكي Neo في ديسمبر 2025، وهو أول متصفح ذكاء اصطناعي يعتمد على نهج "صفر أوامر"، ويهتم بشكل كبير بالأمان والخصوصية.

ويتضمن المساعد الذكي الذي يقدم ملخصات فورية، تذكيرات ذكية، واقتراحات سياقية مدمجة ضمن الصفحات دون الحاجة إلى إدخال أوامر، كما يعتمد Neo على تقنيات نورتون المتقدمة للحماية من التصيد والاحتيال، والهجمات، والبرمجيات الخبيثة.

متصفح نيو من نورتون

3. متصفح Comet من بربليكستي:

متصفح Comet هو متصفح يعتمد على الذكاء الاصطناعي أطلقته شركة “بربليكستي” في يوليو 2025، يتميز بتكامل محرك بحث ذكي يتيح للمستخدمين إمكانية البحث داخل التبويبات المفتوحة وتلخيص المحتوى بشكل سريع ودقيق.

كما يتيح للمستخدمون مجموعة من الأتمتة مثل مهام الحجز أو البحث عن معلومات معينة مباشرة من داخل المتصفح، يعرض إجابات دقيقة وموجزة دون الحاجة للخروج من المتصفح، يعزز هذا المتصفح تجربة التصفح بشكل كبير لمن يقدرون التكنولوجيا المتقدمة للبحث داخل بيئة المتصفح نفسها.  

4. مصتفح Dia من The Browser Company:

تم إطلاق متصفح Dia في النسخة التجريبية في يونيو 2025، ويعتبر واحدا من المتصفحات الأكثر تطورًرا من حيث دمج الذكاء الاصطناعي. 

يشتمل على شريط URL يعمل كواجهة متعددة الوظائف، حيث يمكن استخدامه للتنقل، البحث، أو حتى كأداة لاستدعاء أوامر الذكاء الاصطناعي.

يوفر Dia أيضا دردشة ذكية مدمجة يمكنها تلخيص التبويبات المفتوحة، أو كتابة المحتوى بأسلوب المستخدم، أو حتى أتمتة مهام مثل إضافة العناصر إلى سلة التسوق. 

كما يمكن للمستخدمين أيضا تخصيص أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم باستخدام ميزة "Skills"، وهو مثالي لأولئك الذين يرغبون في تجربة تصفح شخصية تساعد في البحث والكتابة والتسوق.

متصفح Dia

5. متصفح Operaمن أوبرا:

تم إعادة إطلاق متصفح أوبرا Neon في 2025 كمتصفح تجريبي موجه للباحثين عن تجربة تصفح مبتكرة وقابلة للتخصيص، يمكن للمستخدمين عبر هذا المتصفح إنشاء تطبيقات صغيرة مدمجة باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج. 

يتميز Opera Neon بإدارة ذكية للتبويبات تعمل على تقليل الفوضى داخل المتصفح، بالإضافة إلى مساعد سياقي يساعد في البحث والتخطيط للمهام المختلفة. 

ويعتبر هذا المتصفح مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة تصفح مرنة وممتعة من الناحية البصرية، مع أدوات متطورة لتخصيص التبويبات والتفاعل مع المحتوى.

متصفح أوبرا Neon
