واتساب يقدم أدوات تحرير استثنائية لصور "الاستوري" بفضل Meta AI

من المتوقع أن يحصل تطبيق واتساب WhatsApp، على أدوات تحرير جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة ضمن محرر الحالات، مما سيسمح للمستخدمين بتحسين وتحويل الصور دون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث.

ووفقا لتقرير جديد من WABetaInfo، يعمل واتساب على تجربة تحرير مطورة تتيح للمستخدمين تعديل الصور بطرق مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي Meta AI من ميتا.

ما الجديد في محرر حالات واتساب؟

وفقا لتقرير WABetaInfo، بدأ بعض المستخدمين في النسخة التجريبية لنظام iOS في الوصول إلى واجهة تحرير صور جديدة أثناء إنشاء تحديثات حالات تعتمد على الصور.

بالإضافة إلى الفلاتر والأدوات الأساسية الموجودة حاليا، يقدم واتساب خيارات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا.

تم اكتشاف الميزة في البداية ضمن إصدارات تجريبية لنظام أندرويد، وقد ظهرت الآن في النسخ التجريبية لنظام iOS عبر TestFlight، مما يشير إلى أن واتساب يهدف إلى توفير تجربة تحرير تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل موحد عبر النظامين.

محرر حالات واتساب

أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يمكن للمستخدمين تطبيق أنماط مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتحويل الصور، وإعادة تصميمها باستخدام أوامر نصية، وكل ذلك دون مغادرة التطبيق، وهذا يسهل عملية إنشاء تحديثات حالات جذابة بصريا مباشرة داخل واتساب.

تشمل الأنماط البصرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عدة خيارات مثل 3D، Comic Book، Anime، Painting، Kawaii، Clay، Felt، Classical، و Video Game. بدلا من أن تكون مجرد فلاتر، تعمل هذه الأنماط على إعادة إنشاء الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتناسب المظهر المحدد.

خيار إعادة التعديل

إحدى الإضافات المثيرة هي خيار إعادة Redo، حيث يمكن للمستخدمين إعادة توليد نفس النمط لإنتاج نسخة مختلفة من الصورة دون الحاجة لإعادة البدء في عملية التحرير.

ويشير WABetaInfo أيضا إلى أن مجموعة الأنماط في iOS قد تكون مختلفة قليلا عن تلك التي يتم اختبارها على أندرويد، مما يدل على أن واتساب لا يزال يعمل على تحسين هذه الميزة.

أدوات إضافية تتجاوز الأنماط البصرية

تتجاوز أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ ميتا مجرد إضافة التأثيرات البصرية، حيث يمكنها أيضا إضافة أو إزالة العناصر من الصورة، وتنظيف العناصر غير المرغوب فيها، وإجراء تعديلات دقيقة مع الحفاظ على تناسق الخلفية.

كما يمكن للمستخدمين أيضا وصف مشهد معين أو مزاج باستخدام أوامر نصية، ليقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل الصورة وفقا لذلك.

تحويل الصور الثابتة إلى متحركة

ميزة أخرى قيد التطوير هي تحويل الصور الثابتة إلى صور متحركة، بفضل هذه الميزة، يمكن تحويل الصور الثابتة إلى مرئيات قصيرة تحتوي على حركة خفيفة، مما يضيف لمسة من التفاعل إلى تحديثات الحالات ويجعلها أكثر جذبا.

ووفقا لتقرير WABetaInfo، تتوفر أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي حاليا لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية الذين يستخدمون واتساب على iOS عبر TestFlight، لذا من المتوقع أن يتم طرح الميزة بشكل تدريجي، مما يعني أنه قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح متاحة لجميع مستخدمي واتساب.