فريدة سيف النصر لـ شقيقها الراحل: طمن روحك اللي هايمة حوالينا

ودعت الفنانة فريدة سيف النصر شقيقها الراحل بكلمات مؤثرة عبر منشورا نشرتة عبر حسابها بموقع فيسبوك.



وكتبت فريدة سيف النصر :وأقفل مع بنته يكلمني أخوها، أخلص مع أخوها ألاقي أخوه وبعدين بنته تاني.. كلهم بيقولولي قد إيه بيحبني، وعلى طول يوصيهم يسألوا عليّ... كلمت الكل ونحكي عنه كتير، إلا زوجته ماقدرتش أتكلم معاها، لأنها هي بدر وأنا منهارة، هي بدر أخويا، لم يكونوا يفترقوا، روحها فيه وهي بتعشقه».



وأضافت فريدة :«كانت بتعامله كطفل مولود، تطعمه وتدلله وتدعيله وتصلي له وتسنده، كان عندها أمل زَيّي إنه يرجع لها مرة تانية، بس خلاص يا بدر يا حتة من قلبي... كل الكبار راحوا، وهتبقى هي لوحدها معاه، جواها، تحت جلدها، مخبياه».

واختتمت : «طمن روحك اللي هايمة حوالينا، بحبك أكتر ما بتحبني، واشكر زوجتك الغالية على تسجيلك ليا وانت على فراش المرض بدعاء خاص مني... صوتك ده هو اللي هيعيشني، كانك موجود على طول... سلامي لماما لوزة وبابا وحمودي وغادة والجميع، سلام يا أغلى الغوالي».