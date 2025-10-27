قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف تفاصيل حبس نجل مرشح لانتخابات مجلس النواب في الأقصر
أحمد موسى: مصر أصل الحضارة والعالم مدين لها وكتاب المتحف الكبير سيكون كنزًا معرفيًا
أحمد موسى عن البرادعي: أخد نوبل بغض النظر عن الكوارث اللي عملها بعد كده
أحمد موسى يطالب بتحويل احتفالية المتحف المصري الكبير إلى يوم وطني يشاهده العالم
موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
إيهاب فهمي ووفاء مكي أبرز الحضور لعزاء شقيق فريدة سيف النصر

تقى الجيزاوي

بدأ منذ قليل عزاء الكابتن بدر الدين جلال سيف النصر شقيق الفنانة فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم .

ومن ابرز الحضور لتقديم واجب العزاء النجوم وفاء مكي وإيهاب فهمي.

فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر، بثًا مباشرًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بـ صوتها فقط دون أن تظهر بوجهها، عبرت فيه عن حزنها لوفاة شقيقها بدر الدين. 

وقالت فريدة سيف النصر، خلال البث المباشر: «البقاء لله يا حبيبي .. إنا لله وإن إليه راجعون.. أخويا بدر الدين في ذمة الله.. الله جميل، الله حنون، الله رؤوف.. الله خلصوا من كل حاجة في حياته كانت وحشة.. بدر اسم الله عليه رايح زي الفل.. المبطون بيخش الجنة.. هو كل حاجة، كل حاجة.. ما سبتوش، بقت فيه.. هو سلم هدومه للأرض خلاص الثوب اللي كان لابسه سلمه بالي ومتقطع ومتبهدل». 

وتابعت فريدة سيف النصر: «طبعا كلها أقداره مكتوبة لكن الحمد لله .. هو دخل المستشفى قلبه تعب.. وشوية كيراتينة على الكلى.. بس الحمد لله .. طلع عنده كبد وكلى ورئة وقولون ومريء كل حاجة الحمد لله». 

واستطردت، فريدة سيف النصر: «يا حبيبي بطل.. هقولكوا على حاجة .. أنا محتسباه عند الله من رجال الجنة .. ما كانش بيسيب فرض ما كانش بيسيب صلاة خالص ونوافل .. كان بس بيدعي لربنا إنه يبلغوا رمضان .. أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره .. الفراق وحش آه وقلبي واجعني عليه آه، لكن هو ارتاح.. بدر ارتاح من الناس». 

وأضافت: «أنا بقولها تاني.. اللي عاوز يخلص من مريض بيطلع يوديه مستشفى.. ما تزعلوش مني في اللي بقوله.. فيه دكاترة كويسين أوي.. بس كمان الله أعلم باللي بيتعمل فيه.. خلاص الحمد لله رب العالمين.. هو ارتاح.. بس اللي بيبقى حواليهم مش مرتاحين

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

بسام راضي: شباب أوروبا إحساسهم زاد بالقضية الفلسطينية.. فيديو

يوسف الحسيني: فرنسا صديقة جدا لمصر وإيطاليا واليونان زي عيلتنا

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: أطراف أوروبية دخلت كجزء من مؤتمر تعافي غزة الذي تعتزم مصر تنظيمه

انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين تسبب السرطان

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيهًا فقط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا… حقائق علمية مذهلة

إيهاب فهمي ووفاء مكي أبرز الحضور لعزاء شقيق فريدة سيف النصر

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

