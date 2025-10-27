فريدة سيف النصر تعلن عن موعد ومكان عزاء شقيقها

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن تفاصيل موعد ومكان عزاء شقيقها بدر الدين الذى توفى أمس وتم تشييع جنازته.

وقالت فريدة سيف النصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : العزاء سيقام بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب اليوم 27 أكتوبر 2025.

فريدة سيف النصر تنعى شقيقها بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر، بثًا مباشرًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بـ صوتها فقط دون أن تظهر بوجهها، عبرت فيه عن حزنها لوفاة شقيقها بدر الدين.

وقالت فريدة سيف النصر، خلال البث المباشر: «البقاء لله يا حبيبي .. إنا لله وإن إليه راجعون.. أخويا بدر الدين في ذمة الله.. الله جميل، الله حنون، الله رؤوف.. الله خلصوا من كل حاجة في حياته كانت وحشة.. بدر اسم الله عليه رايح زي الفل.. المبطون بيخش الجنة.. هو كل حاجة، كل حاجة.. ما سبتوش، بقت فيه.. هو سلم هدومه للأرض خلاص الثوب اللي كان لابسه سلمه بالي ومتقطع ومتبهدل».

وتابعت فريدة سيف النصر: «طبعا كلها أقداره مكتوبة لكن الحمد لله .. هو دخل المستشفى قلبه تعب.. وشوية كيراتينة على الكلى.. بس الحمد لله .. طلع عنده كبد وكلى ورئة وقولون ومريء كل حاجة الحمد لله».

واستطردت، فريدة سيف النصر: «يا حبيبي بطل.. هقولكوا على حاجة .. أنا محتسباه عند الله من رجال الجنة .. ما كانش بيسيب فرض ما كانش بيسيب صلاة خالص ونوافل .. كان بس بيدعي لربنا إنه يبلغوا رمضان .. أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره .. الفراق وحش آه وقلبي واجعني عليه آه، لكن هو ارتاح.. بدر ارتاح من الناس».

وأضافت: «أنا بقولها تاني.. اللي عاوز يخلص من مريض بيطلع يوديه مستشفى.. ما تزعلوش مني في اللي بقوله.. فيه دكاترة كويسين أوي.. بس كمان الله أعلم باللي بيتعمل فيه.. خلاص الحمد لله رب العالمين.. هو ارتاح.. بس اللي بيبقى حواليهم مش مرتاحين».