انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

تعرض الفنان على رؤوف، صاحب أغنية «أنا بشحت بالجيتار»، لحادث مفاجئ، حيث انقلبت سيارته على الطريق.

أدى الحادث إلي إصابة الفنان ونقله على الفور إلى أحد مستشفيات السويس لتلقي الإسعافات، وتشير الأنباء إلي أن حالة على رؤوف مستقرة حاليًا، وأنه يخضع للفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته.

تعرضت سيارة الفنان على رؤوف لتلفيات كبيرة وتهشمت بشكل واضح، ما يعكس بشاعة الحادث وقوة تأثيره، دون أن يؤثر ذلك على استقرار حالة الفنان الصحية حاليًا.

أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار الخبر عن تمنياتهم للفنان على رؤوف بالسلامة والعودة السريعة للنشاط الفني، مؤكدين دعمهم الكامل له خلال فترة تعافيه.

تجدر الإشارة إلى أن على رؤوف اشتهر بأغنية «أنا بشحت بالجيتار»، التي لاقت رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وجعلته من الوجوه الفنية الشابة المميزة في الساحة الغنائية المصرية.