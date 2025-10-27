شيرين عادل تحتفل بمرور 22 عاما علي عرض حكايات زوج معاصر

احتفلت المخرجة شيرين عادل بمرور 22 عاما على عرض مسلسلها الاجتماعي الكوميدي «حكايات زوج معاصر» من بطولة أشرف عبدالباقي.

ونشرت شيرين عادل عبر «فيس بوك» صور من مسلسل «حكايات زوج معاصر حيث علقت عليها قائلة: "زي النهارده من 22 سنة كان العرض الأول لمسلسل حكايات زوج معاصر".

ووجهت المخرجة شيرين عادل تساؤلات للجمهور حول المسلسل حيث قالت: «مين كان بيتفرج عليه وأكثر حلقة فاكرينها وبتحبوها؟».

يذكر أن مسلسل «يوميات زوج معاصر» من بطولة أشرف عبدالباقي وروجينا وبسمة وانتصار وسيد صادق وفكري صادق وخالد صالح وسليمان عيد وتأليف محمود الطوخي وإخراج شيرين عادل.