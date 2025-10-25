قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. مفاجأة أشرف عبد الباقي وصدمة عمرو يوسف

أحمد إبراهيم

يتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في هذا الموسم، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس الجمعة، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

فيلم السادة الافاضل

حقق فيلم السادة الأفاضل ايرادات وصلت الي 3.579.231 جنيه .

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي. 

فيلم فيها إيه يعنى؟

تمكن فيلم “فيها إيه يعني؟” من تحقيق إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 2.354.061 جنيه.

وتدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى؟" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معينة للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني؟" من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبد العزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

فيلم أوسكار

فيلم أوسكار فقد حقق ايرادات وصلت الي 2.341.460 جنيه

أوسكار - عودة الماموث” هو انتاج بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف"  وتريند"محمد طنطاوي" وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

فيلم هيبتا

وحقق فيلم هيبتا إيرادات أمس وصلت الي  926.959 جنيه. 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، فيما يظهر النجم هشام ماجد كضيف شرف في مشهد مفاجئ يضيف بعدًا جديدًا للأحداث.

يقدّم العمل أربع حكايات مترابطة عبر مناظرة تقودها “سارة” التي تجسدها منة شلبي، حيث تطرح رؤية مبسطة للحب المعاصر، متسائلة: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟

فيلم  الشاطر 

حقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت إلى  18.276 جنيه.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وأحمد عصام وعادل كرم.

فيلم درويش 

حقق فيلم “درويش” إيرادات وصلت إلى 16.325 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات، ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة  عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب وظهور خاص للفنان محمد شاهين.

أشرف عبد الباقي فيلم السادة الأفاضل فيلم فيها آيه يعني فيلم درويش فيلم أوسكار

حمدي المرغني وزوجتة
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
