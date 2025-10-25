قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يبغض الله صاحبها.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال وكلمة شائعة
إنييستا يلوم يامال: الأهم ما يحدث بالملعب وليس ما يقال قبل الكلاسيكو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 25-10-2025
اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب
الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم
مواجهة وإطلاق نيران.. سقوط أخطر تجار المخدرات والأسلحة بالمحافظات
الخماسي الحديث يتصدر منافسات الليزر-رن بدورة الألعاب الشاطئية بتركيا
بعد فشل الانقلاب على رئيس نيجيريا .. إقالة كبار قادة الجيش
مهاجم كبير يلعب في الدنمارك.. صفقة نارية على ردار الأهلي
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
دعاء الحمل عند الأذان.. بـ10 أدعية تتحقق فرحتك بين يديك قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالكاجوال .. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة كارولين عزمي، جمهورها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارولين بإطلالة جديدة جذابة بالكاجوال مرتدية بلوزة باللون الأسود نسقت معها بنطلون جينز ، نالت إعجاب وتفاعل متابعيها .

وحلت كارولين عزمي، ضيفة على برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة DMC، والتي كشفت من خلاله عن العديد من كواليس حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت كارولين: عرفت يعني إيه نجاح لما عملت مسلسل حق عرب وتفاجأت برد فعل الناس في الشارع والسوشيال ميديا وعرفت معنى كلمه نجاح شارع.

وأضافت: أول أجر ليا كان 45 ألف جنيه في مسلسل الأب الروحي وكنت مكسوفة وأنا بقولهم واشتغلت قبله في عيادة تجميل وحضانة عشان أجيب فلوس لـ ورش التمثيل.

الجدير بالذكر أن كارولين عزمي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وشارك في العمل كل من ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، حمزة العيلي، لوسي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، أحمد عبد الله محمود، عصام السقا، رباب ممتاز، أحمد ماجد.

كارولين عزمي اطلالات النجوم اعمال كارولين عزمي صور كارولين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

ترشيحاتنا

رئيس كولومبيا

طابع استعماري جديد.. أول رد من فنزويلا على عقوبات أمريكا ضد رئيس كولومبيا

أنفاق حماس

وزير دفاع الاحتلال : أكثر من 60% من أنفاق حماس لم تُدمر

مادورو

مسئولون أمريكيون: الحملة ضد فنزويلا تؤدي لسقوط نظام مادورو

بالصور

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد