كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمى ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تفاصيل إطلالة كارولين عزمى..

وتألقت كارولين عزمى، فى الصور باطلالة جريئة وملفتة مرتدية كب باللون الابيض ، مكشوف الاكتاف .

وتتميز كارولين عزمى إطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد كارولين عزمى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

جدير بالذكر أن كارولين عزمي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وشارك في العمل كل من ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، حمزة العيلي، لوسي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، أحمد عبد الله محمود، عصام السقا، رباب ممتاز، أحمد ماجد.



