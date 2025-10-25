دنيا مش جنة.. محمد رمضان يشرح لعائلته كيف يواجه الانتقادات القاسية

تعرض الفنان محمد رمضان لعديد من الانتقادات بعد إعلان تعاونه مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي مما خلق حالة من الجدل الواسع خاصة مع اصراره على التعاون معها.

وأكد محمد رمضان، في تصريحات تلفزيونية قائلا: مبردش على الانتقادات وعديت على موجات عالية وفي الآخر ربنا اسمه العدل ومبيرضاش بالظلم، ولما بتكون شايف مسافة عالية أعذر اللي عنده قصر نظر.

وأضاف محمد رمضان: أي ضريبة بتحب تدفعها لوحدك بعيد عن عائلتك، وبحاول أشرح لهم إننا في دنيا مش جنة، وإن كل حاجة لها ضريبة، ومستحيل الحياة تفسحلنا الطريق بالورود، فلو اخترنا مكان مميز لازم نكون قد اللي هنقابله ومستعدين نفسيًا.

وأوضح محمد رمضان : في الآخر إحنا اللي هننتصر، لأن طمعنا مش في شخص، طمعنا في ربنا وفي النجاح، وما بنأذيش حد ولا بنسعى نأخد حاجة من جيب حد، فربنا والحياة نفسها هيساعدونا ويفسحولنا الطريق.

محمد دياب يتحدث عن تعاونه مع محمد رمضان فى فيلم أسد

من ناحية أخرى كشف المخرج محمد دياب عن كواليس تحضيرات فيلم أسد وتمسكه بالممثل محمد رمضان ليكون بطل العمل مشيداً بالتزامه على التصوير طوال هذه الفترة.

وقال المخرج محمد دياب إن تصوير الفيلم تم على مدار سنة ونصف متفرقة، وسيتم طرحه قريباً في دور العرض.

ووصف محمد دياب فيلم أسد في احتفالية انطلاق أول تريلر للعمل بأنه ثاني أكبر عمل مصري إنتاجيًا، ويعتبر مخاطرة كبيرة جدًا.

وتابع محمد دياب:"من الأول مكنتش شايف غير محمد رمضان في العمل، كل الأبطال كانوا ملايكة، شوفت سنة ونص التزام غير طبيعي من رمضان، كان عاوز يكتشف نفسه من أول وجديد".