استيراد 186 فصيلًا .. رحلة جديدة فى قلب حديقة الحيوان
الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية بعد صعود متواصل منذ أغسطس
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤلم الاقتصاد ويهدد معدلات نمو الربع الأخير
ترامب يتهم كندا بالغش في إعلان تجاري.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع مصر في المشهد الحضاري العالمي
مصر تواصل دعمها لغزة..مساعدات إنسانية ضخمة وجهود سياسية لإعادة الحياة إلى القطاع
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

دنيا مش جنة.. محمد رمضان يشرح لعائلته كيف يواجه الانتقادات القاسية

سعيد فراج

تعرض الفنان محمد رمضان لعديد من الانتقادات بعد إعلان تعاونه مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي مما خلق حالة من الجدل الواسع خاصة مع اصراره على التعاون معها. 

وأكد محمد رمضان، في تصريحات تلفزيونية قائلا: مبردش على الانتقادات وعديت على موجات عالية وفي الآخر ربنا اسمه العدل ومبيرضاش بالظلم، ولما بتكون شايف مسافة عالية أعذر اللي عنده قصر نظر.

وأضاف محمد رمضان: أي ضريبة بتحب تدفعها لوحدك بعيد عن عائلتك، وبحاول أشرح لهم إننا في دنيا مش جنة، وإن كل حاجة لها ضريبة، ومستحيل الحياة تفسحلنا الطريق بالورود، فلو اخترنا مكان مميز لازم نكون قد اللي هنقابله ومستعدين نفسيًا.

وأوضح محمد رمضان : في الآخر إحنا اللي هننتصر، لأن طمعنا مش في شخص، طمعنا في ربنا وفي النجاح، وما بنأذيش حد ولا بنسعى نأخد حاجة من جيب حد، فربنا والحياة نفسها هيساعدونا ويفسحولنا الطريق.

محمد دياب يتحدث عن تعاونه مع محمد رمضان فى فيلم أسد 

من ناحية أخرى كشف المخرج محمد دياب عن كواليس تحضيرات فيلم أسد وتمسكه بالممثل محمد رمضان ليكون بطل العمل مشيداً بالتزامه على التصوير طوال هذه الفترة.

وقال المخرج محمد دياب إن تصوير الفيلم تم على مدار سنة ونصف متفرقة، وسيتم طرحه قريباً في دور العرض.

ووصف محمد دياب فيلم أسد في احتفالية انطلاق أول تريلر للعمل بأنه ثاني أكبر عمل مصري إنتاجيًا، ويعتبر مخاطرة كبيرة جدًا.

وتابع محمد دياب:"من الأول مكنتش شايف غير محمد رمضان في العمل، كل الأبطال كانوا ملايكة، شوفت سنة ونص التزام غير طبيعي من رمضان، كان عاوز يكتشف نفسه من أول وجديد".

محمد رمضان الفنان محمد رمضان أعمال محمد رمضان أفلام محمد رمضان فيلم أسد لارا ترامب

