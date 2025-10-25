وفاء عامر وأشرف زكي نجوم الفن يحتفلون بزفاف ابنة حسان العربي | صور

في أجواء يسودها الفرح والبهجة، احتفل الفنان حسان العربي مساء أمس بزفاف ابنته في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة المعادي، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركة العروسين هذه المناسبة السعيدة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم الفنانة وفاء عامر وزوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان صلاح عبد الله، ورياض الخولي، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، وجمال عبد الناصر وزوجته الفنانة فاطمة الكاشف، وعلاء زينهم، وإيهاب فهمي، ومحمد الصاوي، وهشام عطوة، ومحمد جمعة، وأحمد الحلواني، وفتوح أحمد، وعدد من الأصدقاء المقربين من العائلة.

حرص الحضور على تهنئة الفنان حسان العربي والعروسين، والتقطوا العديد من الصور التذكارية، وسط أجواء مفعمة بالفرح



يذكر أن الفنان حسان العربي هو أحد الوجوه المميزة في الدراما والمسرح المصري، وشارك في العديد من الأعمال الفنية التي نالت إعجاب الجمهور، من بينها مسلسلات الركين وراجل وست ستات، وأفلام بلطية العايمة وعلى جنب يا أسطى. كان آخر ظهور فني له في مسرحية "قمر الغجر" التي قدّم فيها شخصية "كابوريا"، كما شارك في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني في رمضان 2021. وقد صرّح العربي في أكثر من لقاء بأنه ابتعد مؤخرًا عن الساحة الفنية بسبب قلة العروض المناسبة والتغييرات التي يشهدها الوسط الفني، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداده للعودة بقوة إلى الشاشة بمجرد حصوله على عمل يليق بتاريخه الفني.