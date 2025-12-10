قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاك لحقوقها.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه طلبا للنائب العام الكويتي.. ما القصة؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات
القبض على شخص منع مواطنين من الإدلاء بأصواتهم في المنيا
رفض واسع لهدنة الثلاثة أشهر في السودان بسبب تواصل الانتهاكات
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بيوزعوا أوراق دعاية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوعي الجغرافي

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
أ ش أ

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات، حلقة نقاشية وعروضا تقديمية بعنوان "الابتكارات الحديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية" يوم الثلاثاء المقبل.

تأتي تلك الفعالية في إطار الاحتفال بالنسخة الثانية لأسبوع الوعي الجغرافي.

ويتضمن البرنامج قسمين بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، القسم الأول عبارة عن حلقة نقاشية تسلط الضوء على أحدث التقنيات والأدوات والتطبيقات في مجال نظم المعلومات الجغرافية واستخداماتها المتنوعة، وذلك من خلال عرض لأهم المشروعات التي يعمل عليها متخصصون مصريون، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات بين الأكاديميين وصناع القرار والعاملين بالمجال، وفتح حوار معمق حول أبرز تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

ويأتي القسم الثاني للفعالية بـعروض تقديمية للطلبة من كليات الهندسة والآداب، ويستعرضون مشاريعهم المميزة التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية.

ويمثل القسم فرصة قيِّمة لتبادل الآراء بين الطلاب والأساتذة المتخصصين، ما يسهم في تطوير وتحسين تلك المشاريع، وربطها باحتياجات المجتمع الفعلية، والأهم هو إعداد جيل من المتخصصين المميزين في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

تهتم الاحتفالية في نسختها الثانية بالابتكارات الحديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وإلقاء الضوء على أهمية علم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاته في المجالات المختلفة لعالمنا المعاصر وتحدياته، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات المختلفة مثل المحاضرات والمسابقات وورش العمل.

كما يصاحب الفعالية معرض للكتب والخرائط والأطالس ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية، والتي تتناول استخدامات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ إدارة خدمات المعلومات قطاع المكتبات الابتكارات الحديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية أسبوع الوعي الجغرافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

القومي للمرأة يتابع المشاركة النسائية في الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

البيئة تنظم ورشة عمل فنية حول تبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما حققته مصر من تطورات لدعم منظومة الحريات

بالصور

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط
أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025
لماذا يبحث عن الدراما السوداء؟ تحليل لظاهرة الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد