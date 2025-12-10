مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع الوعي الجغرافي

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات، حلقة نقاشية وعروضا تقديمية بعنوان "الابتكارات الحديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية" يوم الثلاثاء المقبل.

تأتي تلك الفعالية في إطار الاحتفال بالنسخة الثانية لأسبوع الوعي الجغرافي.

ويتضمن البرنامج قسمين بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، القسم الأول عبارة عن حلقة نقاشية تسلط الضوء على أحدث التقنيات والأدوات والتطبيقات في مجال نظم المعلومات الجغرافية واستخداماتها المتنوعة، وذلك من خلال عرض لأهم المشروعات التي يعمل عليها متخصصون مصريون، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات بين الأكاديميين وصناع القرار والعاملين بالمجال، وفتح حوار معمق حول أبرز تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

ويأتي القسم الثاني للفعالية بـعروض تقديمية للطلبة من كليات الهندسة والآداب، ويستعرضون مشاريعهم المميزة التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية.

ويمثل القسم فرصة قيِّمة لتبادل الآراء بين الطلاب والأساتذة المتخصصين، ما يسهم في تطوير وتحسين تلك المشاريع، وربطها باحتياجات المجتمع الفعلية، والأهم هو إعداد جيل من المتخصصين المميزين في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

تهتم الاحتفالية في نسختها الثانية بالابتكارات الحديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وإلقاء الضوء على أهمية علم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاته في المجالات المختلفة لعالمنا المعاصر وتحدياته، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات المختلفة مثل المحاضرات والمسابقات وورش العمل.

كما يصاحب الفعالية معرض للكتب والخرائط والأطالس ضمن مقتنيات مكتبة الإسكندرية، والتي تتناول استخدامات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.