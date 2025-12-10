ضبط مصنع لإنتاج زيوت سيارات مغشوشة بالمنوفية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية من ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وبيعها مرة أخرى على أنها زيوت جديدة.

ياتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محافظ المنوفية وأسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق.

وتبين أن المصنع يزاول النشاط بدون ترخيص، إضافة إلى قيام القائمين عليه بالغش التجاري من خلال تجميع زيوت السيارات التي سبق استخدامها وإعادة تصنيعها وتكريرها وطرحها للبيع مرة أخرى، كما تم ضبط مواد مجهولة المصدر تستخدم في عملية التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 10 أطنان من الزيوت المستعملة، و5 أطنان من الزيوت بعد عملية التكرير، بالإضافة إلى 20 طنًا من المواد الخام المستخدمة في التكرير.

وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المصنع المخالف.