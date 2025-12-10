محافظ المنوفية: مضاعفة الجهود وانجاز العمل في مشروع رفع كفاءة نفق البساتين

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين "كوبري الميتين" بنطاق حي غرب شبين الكوم، في إطار خطة المحافظة الشاملة بتطوير ورفع كفاءة الإنفاق وشبكات الطرق والمحاور المرورية استعداداً لموسم الشتاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين جاء ذلك خلال جوله ميدانية موسعة.

رافقه سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .

وتفقد محافظ المنوفية حجم التجهيزات المنفذة بنفق البساتين والتي تضمنت أعمال قطع الفرمة وتغيير شبكة الصرف وتركيب وحدة رفع جديدة للتعامل الفوري في رفع تجمعات مياه الأمطار أول بأول ، وكذا جارى تركيب إنارة حديثة فضلاً عن أعمال تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالنفق.

ووجه المحافظ بسرعة نهو جميع الأعمال المنفذة في أقرب وقت وتذليل العقبات أولا بأول ، والتأكيد على الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية اللازمة، واستمرار التنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية كونها منطقة هامة وحيوية.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات بمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم المقامة على مساحة 2490م2 وباستثمارات 40 مليون جنيه ، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز ،ومن المقرر أن تضم 5 أدوار علوية بإجمالي 28 فصل دراسي تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي ،موجها بالتواجد الميداني و الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية تمهيدا لدخولها الخدمة في يناير القادم كون قطاع التعليم محور رئيسي من محاور التنمية المستدامة .