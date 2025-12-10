كأس إنتركونتيننتال.. قائمة لاعبي بيراميدز في رحلة قطر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه في رحلة الفريق إلى قطر من أجل خوض كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي بيراميدز مع الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي يوم 13 ديسمبر الجاري في نصف النهائي على لقب كأس التحدي.

قائمة بيراميدز

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة - أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر اليوم على متن طائرة خاصة إلى قطر استعدادا لخوض البطولة.