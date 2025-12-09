قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بيراميدز يواجه البنك الأهلي في افتتاح قوي لمجموعته بكأس عاصمة مصر

بيراميدز
بيراميدز
إسراء أشرف

يواجه فريق  بيراميدز نظيره البنك الأهلي  في الثامنة مساء اليوم، على ملعب السلام، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث يسعى كل منهما لاقتناص أول ثلاث نقاط ووضع قدم مبكرة في صدارة المجموعة.

ويدخل البنك الأهلي البطولة بصفته وصيف النسخة الماضية، بعدما خسر النهائي أمام سيراميكا بهدفين دون رد، ويطمح هذا الموسم لتعويض إخفاقه والعودة للمنافسة على اللقب.

وتبدأ اليوم الثلاثاء منافسات النسخة الخامسة من كأس عاصمة مصر بمشاركة 21 فريقًا موزعين على ثلاث مجموعات، تقودها أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

مجموعة بيراميدز والبنك الأهلي

ويأتي الفريقان في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلًا من:

بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

ويأمل بيراميدز في استغلال انطلاق البطولة لتحقيق بداية قوية، بينما يسعى البنك الأهلي لتكرار عروضه المميزة في النسخة السابقة.

بيراميدز البنك الأهلي كأس عاصمة مصر

