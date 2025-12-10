شوبير ينتقد اختيارات طولان في الجهاز المعاون لمنتخب كأس العرب 2025

علّق الإعلامي أحمد شوبير على أداء الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب 2025 بقيادة حلمي طولان، مشيرًا إلى أن جوهر الأزمة يعود بالأساس إلى الجهاز المعاون وما نتج عنه من توترات داخل الفريق.



وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: «تواصلت مع الكابتن حلمي طولان وقلت له صراحة: اختيار الجهاز المعاون لم يكن موفقًا، وما حدث في البطولة كان متوقعًا، وحتى أنت بنفسك ما كنتش مقتنع ببعض الأسماء من البداية.»



وأضاف: «الخلافات التي ظهرت داخل الجهاز الفني، والتلميحات المتبادلة، والجدل حول من يستحق لقب الأسطورة أو العميد، كلها خرجت عن الإطار الرياضي. كما أن الفيديوهات والتصريحات غير المناسبة التي تم تداولها ساهمت في إظه