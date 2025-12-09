قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح
محافظات

محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد وتربح بأشمون للنيابة العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد وتربح بإحدى الوحدات القروية لمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها.

 وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتصدي بكل حسم لكافة الممارسات الغير قانونية للاستيلاء والتعديات علي الأراضي الزراعية. 

جاء ذلك وفقاً لمذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

وأوضحت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون ورود شكوي مواطن يتضرر من موظف بإحدي الوحدات القروية بأشمون قام باستغلال صفته الوظيفية وتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق نظير تسهيل إجراءات التصالح علي مخالفة بناء علي مساحة 200 م عبارة عن قواعد خرسانية خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون وتسليمه مستندات مصطنعة وغير رسمية ، وهو ما يشير إلى وجود شبهة لجريمة الرشوة وتربح موظف عام من أعمال الوظيفة العامة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية لرصد مخالفات البناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالات الفورية فى المهد لضمان عدم استكمال مخالفات البناء بدون مُسوغ قانوني ، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .

