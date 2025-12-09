محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد وتربح بأشمون للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد وتربح بإحدى الوحدات القروية لمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتصدي بكل حسم لكافة الممارسات الغير قانونية للاستيلاء والتعديات علي الأراضي الزراعية.

جاء ذلك وفقاً لمذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

وأوضحت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون ورود شكوي مواطن يتضرر من موظف بإحدي الوحدات القروية بأشمون قام باستغلال صفته الوظيفية وتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق نظير تسهيل إجراءات التصالح علي مخالفة بناء علي مساحة 200 م عبارة عن قواعد خرسانية خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون وتسليمه مستندات مصطنعة وغير رسمية ، وهو ما يشير إلى وجود شبهة لجريمة الرشوة وتربح موظف عام من أعمال الوظيفة العامة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة الدورية لرصد مخالفات البناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالات الفورية فى المهد لضمان عدم استكمال مخالفات البناء بدون مُسوغ قانوني ، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .