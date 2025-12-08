محافظ المنوفية: توفير فرص عمل لذوى الهمم.. وصرف مساعدات مالية عاجلة دعماً لهم

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام عدد من الحالات الانسانية من ذوي الهمم لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص بالتنسيق مع " مؤسسة بخة التجارية " لتوفير مصدر رزق ثابت لهم يعينهم على تحمل أعباء الحياة اليومية ،وذلك في إطار دعم وتمكين ذوي الهمم وتوفير فرص عمل حقيقية لهم داخل المحافظة ، جاء ذلك بحضور الحاج على بخة رجل الأعمال.

وخلال اللقاء، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة تضمنت ( مواد غذائية ولحوم وبطاطين ) للحالات ، مشيراً إلى الاهتمام الكامل بدعم تلك الفئات وإتاحة فرص تدريبية لهم مما يعزز من قدراتهم ودمجهم في سوق العمل بشكل يضمن لهم حياة كريمة ، لافتاً إلى أهمية استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتقديم المزيد من تلك الفرص ، و كافة أشكال الدعم والمساعدات اللازمة لتحسين جودة الحياة المعيشية.

ومن جانبه ثمن رجل الأعمال الجهود الإنسانية الملموسة لمحافظ المنوفية والتي ينفذها على أرض الواقع والتواصل الدائم والفعال مع جموع أبناء وأهالي المحافظة وتنظيم العديد من اللقاءات اليومية المباشرة والدورية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية ، مشيراً إلى تعزيز التعاون مع المحافظة في دعم الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في تجهيز عدد من العرائس الأيتام وغير القادرين لضمان تحقيق حياة كريمة لهم.