محافظ المنوفية يستعرض مع مستشار رئيس الوزراء آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية والوفد المرافق له ، وذلك في إطار زياراته الميدانية الموسعة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والخطة الاستثمارية بنطاق المراكز والمدن للوقوف على مستجدات الأعمال المنفذة وتذليل العقبات لتحسين جودة حياة المواطنين ، بحضور ناصر هاشم ممثل متابعة المشروعات ، وسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام .

وخلال اللقاء ناقش محافظ المنوفية ومستشار رئيس مجلس الوزراء مناقشة اخر مستجدات الموقف الحالي ومؤشرات الأداء لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ، وعرض أهم المعوقات التفصيلية المتعلقة بإجراءات التسليم وسبل دفع العمل بها لضمان تذليلها لسرعة دخولها الخدمة أمام المواطنين .

وخلال الاجتماع أعرب محافظ المنوفية عن تقديره لجهود التعاون المشتركة والتي ساهمت في تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية ، مؤكداً علي تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية علي أرض المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

فيما ثمن مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية جهود المحافظ المتميزة والملموسة على أرض الواقع في المتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الأداء .