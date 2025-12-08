قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق الصفراء شرق قطاع غزة
بعد الإعلان عن موعد افتتاح حديقة الحيوان.. كم سيكون سعر تذكرة الدخول؟
رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
إسرائيل تتجسس على القوات الأمريكية في كريات جات
شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
وزارة الدفاع الإسرائيلية: بدء العمل في بناء الجدار الأمني على الحدود الشرقية
أسامة الجوهري: العلاقات بين مصر والصين نموذج راسخ لشراكة استراتيجية شاملة
خاص.. توروب يوافق على رحيل مهاجم الأهلي في يناير
واقعة قديمة.. الداخلية تكشف تفاصيل سحب شخصين لحاجز مرورى ببورسعيد
محافظات

محافظ المنوفية يستعرض مع مستشار رئيس الوزراء آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

 التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية والوفد المرافق له ، وذلك في إطار زياراته الميدانية الموسعة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والخطة الاستثمارية بنطاق المراكز والمدن للوقوف على مستجدات الأعمال المنفذة وتذليل العقبات لتحسين جودة حياة المواطنين ، بحضور  ناصر هاشم ممثل متابعة المشروعات ،  وسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام .

وخلال اللقاء ناقش محافظ المنوفية ومستشار رئيس مجلس الوزراء مناقشة اخر مستجدات الموقف الحالي ومؤشرات الأداء لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ، وعرض أهم المعوقات التفصيلية المتعلقة بإجراءات التسليم وسبل دفع العمل بها لضمان تذليلها لسرعة دخولها الخدمة أمام المواطنين .

وخلال الاجتماع أعرب محافظ المنوفية عن تقديره لجهود التعاون المشتركة والتي ساهمت في تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية ، مؤكداً علي تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية علي أرض المحافظة  للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

فيما ثمن مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية جهود المحافظ المتميزة والملموسة على أرض الواقع في المتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الأداء .

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية مستشار رئيس الوزراء حياة كريمة

