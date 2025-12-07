كانت حامل.. أسرة عروس المنوفية ضحية زوجها بعد 4 أشهر تروي التفاصيل

سادت حالة من الحزن بين أهالى قرية مشتهر بطوخ بمحافظة القليوبية عقب وفاة أحد فتيات القرية والتى راحت ضحية وهى حامل على يد زوجها فى المنوفية.



وقالت أسرة المجنى عليها أن ابنتهم كانت في شهور الحمل ، ولقيت مصرعها على يد زوجها بعد زواج لم يتجاوز أربعة أشهر.



وطالبت الأسرة بالقصاص العادل من المتهم الذى غدر بابنتهم وهى حامل دون أى ذنب.

المجنى عليها محبوبة من الجميع

واضافوا أن أحد الجيران أخبرهم بالحادث، وأنهم علموا به في تمام السادسة مساءً، وعند وصولهم إلى منزل الزوجية فوجئوا بأن ابنتهم "وجهها أزرق ومليء بالكدمات".

وتابعوا أن المجني عليها كانت "في حالها" ومحبوبة من الجميع، وكانت تتمنى حياة أسرية مستقرة مع زوجها والجنين الذي كانت تحمله.

وأضافوا أن المتهم كان يعتدي عليها منذ يوم الصباحية، وكانت تلجأ لبيت أسرتها هربًا من العنف، لكنها عادت إليه رغبة في الحفاظ على بيتها وعلى جنينها.

جنازة مهيبة لعروس المنوفية

وشيع أهالى قرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية جثمان عروس المنوفية التى لقيت وفاتها هى وجنينها على يد زوجها بعد زواج دام لمدة أربع أشهر لمثواها الأخير بمقابر الأسرة وسط دعوات الجميع لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

وقررت جهات التحقيق في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، التصريح بدفن جثمان عروس ميت برة التي لقيت مصرعها على يد زوجها عقب مشاجرة نشبت بينهما داخل منزل الزوجية، وذلك عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي والفحص اللازم للجثمان.

ضبط المتهم

وكانت مباحث مركز شرطة قويسنا قد ألقت القبض على الزوج المتهم، وهو عامل من إحدى قرى المركز، وذلك عقب ورود بلاغ بمقتل زوجته داخل منزل الزوجية.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد نبيل مسلم مأمور مركز شرطة قويسنا، بورود بلاغ بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الواقعة، وتم التحفظ على المتهم وسؤاله، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار جهات التحقيق التي باشرت عملها.