نهاية حزينة بعد 4 أشهر زواج .. عروس المنوفية فقدت حياتها غدرا على يد زوجها.. السبب مجهول والتحقيقات مستمرة

اختلفت الأقاويل حول سبب مصرع عروس علي يد زوجها بعد 4 أشهر من الزواج بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية.

ويبقي السبب مجهول بعد قيام ايمن بقتل زوجته كريمة صاحبة ال 20 عاما بعد زواج 4 اشهر.

حادث هزت قرية ميت بره بمركز قويسنا عقب وصول المباحث لضبط المتهم بقتل زوجته والذي أصبح حديث القرية الذين اكدوا ان الزواج منذ 4 اشهر وكانت حياتهم تسير هادئة ومنهم من اكد ان الزوجة حامل في شهورها الأولى.

قتلها دون رحمة.. هكذا وصف الاهالي مشهد قتل عروس ميت بره بعد اشهر من الزواج حيث تم عقد القران في يوليو الماضي وكانت حياتهم تسير بشكل طبيعي حتي انطلق الصراخ من منزل الزوجين ليعلن ان الزوج قتل زوجته بشكل بشع.

الزوجة كريمة صغيره العمر جاءت عروس من قرية مشتهر بمركز طوخ في محافظة القليوبية لتبدا حياتها الزوجية في قرية ميت بره مع عريسها.

“ شك في سلوكها، خلافات زوجية، خلاف الزوجة مع حماتها” هكذا تعددت الاسباب التي ترددت في القرية حول مقتل العروس علي يد زوجها ولكن يبقي السبب مجهول والتحقيقات مستمرة لبيان سبب الواقعة وملابساتها.

تم ضبط المتهم من داخل منزل الزوجية حيث كان يوجد الجثمان وتجري الان التحقيقات في الواقعة.

بينما يوجد جثمان الزوجة في مستشفي شبين الكوم التعليمي لتشريحها وبيان سبب الواقعة وتفاصيل الحادث.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.

بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 اشهر من الزواج.

فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.