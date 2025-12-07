قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ثقافة المنوفية تنظم 94 نشاطا لأكثر من 2000 مستفيد خلال أسبوع ... صور

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية
مروة فاضل

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انه تم تنظيم 94 نشاطا ثقافيا وفنى بـ 24 موقعا ثقافيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة 2479 مستفيد وذلك خلال الفترة من 27نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الجارى.

وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمحافظة إلى أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية قامت بتنظيم تلك الأنشطة الثقافية بالتعاون مع 6 جهات ( التربية والتعليم ، الصحة ، التضامن الإجتماعى ، إدارة الوعظ ، الأوقاف ، منطقة الآثار الإسلامية بالمنوفية ) ، وذلك بهدف الإرتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم والرعاية الشاملة لهم ، فضلا عن اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع و حماية وتعزيز التراث الثقافي .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة ، مشيدا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين .

المنوفية محافظة المنوفية فعاليات ثقافية ثقافة المنوفية اخبار محافظة المنوفية

