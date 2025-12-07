بالأسماء.. المحامين تعلن الكشوف النهائية لانتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية

أعلنت نقابة المحامين في محافظة المنوفية ، عن اعتماد الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية.

جاء ذلك بعد استكمال فحص الملفات والتنازلات والطعون، تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية وممارسة الأعضاء لحقوقهم ضمن الجدول الزمني المحدد والمتضمن جدول الانتخابات للنقابات الفرعية للمرحلة الأولى.

وتنطلق الانتخابات يوم السبت 17 يناير المقبل في محافظة المنوفية لاختيار النقيب وأعضاء النقابة.

و يتنافس على مقعد نقيب المحامين 5 مرشحين وهم “ ادهم الشرقاوي، سامح بيومي، عبد الله باشا، على ميز، ماهر حمودة”.