رئيس وزراء بولندا يهاجم أمريكا: أوروبا حليفكم الأقرب لا مشكلتكم
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على فاب الكاميروني في بطولة أفريقيا للسلة
المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس
صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
محافظات

تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواه الأخير في طوخ

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
إبراهيم الهواري

شيع أهالى قرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية جثمان عروس المنوفية التى لقيت وفاتها هى وجنينها على يد زوجها بعد زواج دام لمدة أربع أشهر لمثواها الأخير بمقابر الأسرة وسط دعوات الجميع لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

سادت حالة من الحزن على أسرة المجنى عليها مطالبين بالقصاص من المتهم.


وقررت جهات التحقيق في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، التصريح بدفن جثمان عروس ميت برة التي لقيت مصرعها على يد زوجها عقب مشاجرة نشبت بينهما داخل منزل الزوجية، وذلك عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي والفحص اللازم للجثمان.

وكانت مباحث مركز شرطة قويسنا قد ألقت القبض على الزوج المتهم، وهو عامل من إحدى قرى المركز، وذلك عقب ورود بلاغ بمقتل زوجته داخل منزل الزوجية. 

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد نبيل مسلم مأمور مركز شرطة قويسنا، بورود بلاغ بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الواقعة، وتم التحفظ على المتهم وسؤاله، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار جهات التحقيق التي باشرت عملها.

القليوبية عروس المنوفية طوخ مشتهر محافظة القليوبية

