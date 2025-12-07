تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواه الأخير في طوخ

شيع أهالى قرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية جثمان عروس المنوفية التى لقيت وفاتها هى وجنينها على يد زوجها بعد زواج دام لمدة أربع أشهر لمثواها الأخير بمقابر الأسرة وسط دعوات الجميع لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

سادت حالة من الحزن على أسرة المجنى عليها مطالبين بالقصاص من المتهم.



وقررت جهات التحقيق في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، التصريح بدفن جثمان عروس ميت برة التي لقيت مصرعها على يد زوجها عقب مشاجرة نشبت بينهما داخل منزل الزوجية، وذلك عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي والفحص اللازم للجثمان.

وكانت مباحث مركز شرطة قويسنا قد ألقت القبض على الزوج المتهم، وهو عامل من إحدى قرى المركز، وذلك عقب ورود بلاغ بمقتل زوجته داخل منزل الزوجية.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد نبيل مسلم مأمور مركز شرطة قويسنا، بورود بلاغ بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الواقعة، وتم التحفظ على المتهم وسؤاله، واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار جهات التحقيق التي باشرت عملها.