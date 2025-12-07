الفيديو غير صحيح.. تفاصيل سرقة رفات الموتى بمقابر الخصوص بالقليوبية

نفت مصادر بمحافظة القليوبية مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تدّعي فيه قيام أحد مسؤولي المقابر بمنطقة الخصوص، بسرقة رفات جثة والدتها من داخل المقبرة.



وأكدت المصادر عدم صحة الواقعة، ونفت تماما ما ورد بالفيديو، موضحة أن حقيقة الأمر تعود إلى خلاف عائلي على ملكية ورث مقابر بين البائع والمشتري، وأن أطراف النزاع من منطقة المطرية بالقاهرة.

وأشارت إلى أن الخلاف يخص 3 عيون ورث بينهم، وأن أطراف النزاع يقومون بهذا الأسلوب للضغط على الطرف الآخر ومماطلته في دفع ثمن البيع، ولا صحة لادعاء سرقة الرفات أو العبث بالمقابر.

في ذات السياق، أكد أحد شهود العيان من سكان المنطقة، وجار المسؤول عن المقابر الذي وُجه إليه الاتهام، أن السيدة اتهمته باطلا، موضحا أن والدها يمتلك مقبرتين وقام ببيع إحداهما دون علمها، وهو ما أدى إلى نشوب الخلاف وتصاعد الاتهامات.

وحررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة للطرفين، واللذين أقرا بالتصالح أمام جهات التحقيق.