محافظ القليوبية يتابع حادث إصابة 8 عمال إثر انهيار شدة خشبية ببرج تحت الإنشاء ببنها

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، حادث سقوط جزئيا لشدة خشبية على عدد من العمال داخل عقار تحت الإنشاء، بقرية كفر الجزار التابعة لمدينة بنها.



تلقى المحافظ البلاغ الأولي بالحادث من غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث وقع الانهيار أثناء صب سقف الدور الثاني العلوي، ما أدى إلى سقوط عدد من الألواح الخشبية وانهيار جزء من الشدة خلال وجود العمال أسفل السقف أثناء أعمال الصب.

وأسفر الحادث مبدئيًا عن إصابة 8 عمال، وبمراجعة موقف العقار، تبين أنه يقام بموجب ترخيص بناء رقم155320240101472 لسنة 2024.

توفير الدعم للمصابين

وفور وقوع الحادث، وجّه المحافظ بسرعة التعامل مع الموقف وتقديم الإسعافات اللازمة، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الرعاية الطبية الكاملة.

وشدد على توفير كل سبل الدعم الطبي والاجتماعي للمصابين.

كما كلف المحافظ أجهزة قطاع الصحة بالمحافظة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل مستمر ودقيق، وإرسال تقارير دورية حول تطورات حالتهم والإجراءات العلاجية المتخذة.

في السياق ذاته، وجّه المحافظ مديرية العمل بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير، وكلف أيضًا مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة تقديم الدعم المادي اللازم للمصابين.



