قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 سيناريوهات حاسمة.. «الإدارية العليا» تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب وسط تأمين مُكثف
اجتماع طارئ في ليفربول بسبب محمد صلاح.. تفاصيل مثيرة
هل حديث دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك صحيح؟.. عالم أزهري يوضح
فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط
مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف
عدم وجود آلات مراقبة..النيابة العامة تصدر أول بيان عن واقعة غرق لاعب السباحة
رئيس حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر يقود حملة لاسترداد أراضي تعود ملكيتها إلى الدولة
وضعية صعبة.. 3 سيناريوهات تؤهل منتخب مصر لربع نهائي كأس العرب
حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ في واقعة غرق لاعب ببطولة الجمهورية للسباحة
رئيس مصلحة الجمارك: منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ القليوبية يتابع حادث إصابة 8 عمال إثر انهيار شدة خشبية ببرج تحت الإنشاء ببنها

جانب من الحادث
جانب من الحادث
إبراهيم الهواري

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، حادث سقوط جزئيا لشدة خشبية على عدد من العمال داخل عقار تحت الإنشاء، بقرية كفر الجزار التابعة لمدينة بنها.


تلقى المحافظ البلاغ الأولي بالحادث من غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث وقع الانهيار أثناء صب سقف الدور الثاني العلوي، ما أدى إلى سقوط عدد من الألواح الخشبية وانهيار جزء من الشدة خلال وجود العمال أسفل السقف أثناء أعمال الصب. 

وأسفر الحادث مبدئيًا عن إصابة 8 عمال، وبمراجعة موقف العقار، تبين أنه يقام بموجب ترخيص بناء رقم155320240101472 لسنة 2024.

توفير الدعم للمصابين 

وفور وقوع الحادث، وجّه المحافظ بسرعة التعامل مع الموقف وتقديم الإسعافات اللازمة، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الرعاية الطبية الكاملة.

وشدد على توفير كل سبل الدعم الطبي والاجتماعي للمصابين.

كما كلف المحافظ أجهزة قطاع الصحة بالمحافظة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل مستمر ودقيق، وإرسال تقارير دورية حول تطورات حالتهم والإجراءات العلاجية المتخذة.

في السياق ذاته، وجّه المحافظ مديرية العمل بمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير، وكلف أيضًا مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة تقديم الدعم المادي اللازم للمصابين.


 

القليوبية بنها كفر الجزار شدة خشبية حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

ترشيحاتنا

وزارة الداخلية

شائعة إخوانية بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام.. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

مجلس النواب

سؤال في النواب لمواجهة مافيا الأسمدة ودعم صغار المزارعين

السياحة في مصر

برلمانية: زيادة إيرادات السياحة محور رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التنمية

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد